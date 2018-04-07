В Омске запретили продавать освященные куличи

Такое решение принял митрополит Омский и Таврический Владимир, передает «Омскрегион». Причина в том, что люди все чаще покупают куличи в магазинах, а в церковь, чтобы их освятить, приходят все реже.

По словам представителя иерея Успенского собора отец Константина Беспалова, митрополит уже два года не благославляет освящение куличей в магазинах и пекарнях.

«Это миссионерский или, я бы сказал, учительский вопрос. Люди не приходят в храм, а покупают освященные куличи в магазине и чувствуют себя сопричастными к великому празднику — это неправильно. Поэтому мы перестали освящать куличи в магазинах и пекарнях, а приглашаем омичей приходить в храмы», — сказал Беспалов.

Он отметил, что освятить пасхальную трапезу можно уже в субботу.