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В Омске запретили продавать освященные куличи
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В Омске запретили продавать освященные куличи 

BFM.RU 21 час назад
Такое решение принял митрополит Омский и Таврический Владимир, передает «Омскрегион». Причина в том, что люди все чаще покупают куличи в магазинах, а в церковь, чтобы их освятить, приходят все реже.
По словам представителя иерея Успенского собора отец Константина Беспалова, митрополит уже два года не благославляет освящение куличей в магазинах и пекарнях.
«Это миссионерский или, я бы сказал, учительский вопрос. Люди не приходят в храм, а покупают освященные куличи в магазине и чувствуют себя сопричастными к великому празднику — это неправильно. Поэтому мы перестали освящать куличи в магазинах и пекарнях, а приглашаем омичей приходить в храмы», — сказал Беспалов.
Он отметил, что освятить пасхальную трапезу можно уже в субботу.
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