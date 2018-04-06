Уральские паломники в ожидании благодатного огня окунулись в воды Иордана

До прибытия благодатного огня в столицу Урала остались ровно сутки. Паломники Среднего Урала, которые отправились за огнем в Иерусалим , посетили ряд святых мест на родине Иисуса Христа и окунулись в реку Иордан, сообщает в субботу, 7 апреля, корреспондент «АиФ-Урал»

В пятницу утром паломническая группа вместе со священнослужителями Екатеринбургской епархии отправились на берег реки Иордан, где приняли участие в священном обряде окунания в святую воду. После этого группа направилась в монастырь Храм святого преподобного Герасима Иорданского, а затем на въезде в Иерусалим посетила Горненский женский монастырь, где стоит Храм во имя иконы казанской Божьей матери и открывается просторная панорама на виды израильской столицы.

Затем путь паломников лежал в Гефсиманский сад: как гласит легенда, здесь Иисус Христос молился в последний раз перед смертью. А рядом построен Храм всех наций на месте разрушенного византийского храма. Святое место имеет большую архитектурную ценность, поскольку строилось в разное время представителями разных религиозных конфессий, а на месте алтаря сохранено каменное место прежнего алтаря храма.

После службы в Русском православном женском монастыре, расположенном по соседству, группа паломников завершила свой путь в Храме успения Богородицы — еще одно знаковое и почитаемое христианами место в Иерусалиме, а также точка притяжения для многих туристов.