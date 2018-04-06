Самоубийство Гитлера: что произошло на самом деле

Есть только одна официальная версия смерти Адольфа Гитлера и масса альтернативных, конспирологических. О «чудесном» спасении фюрера написано десятки книг — это монетизируемая тема: спекуляция на разного рода тайнах при умелой их подаче всегда неплохо продается.

Подробности с историей самоубийства А. Гитлера и Е. Браун 30 апреля 1945 года долгое время не афишировались, что породило массу слухов и гипотез о спасении верхушки Третьего Рейха. Десятки «исследователей» этих загадочных смертей из многих стран мира на протяжении более чем 70 лет зарабатывают на тиражировании версий и домыслов по поводу того, что же случилось в последний день апреля 1945 года в подвале рейхсканцелярии Гитлера. Один из таких конспирологов — британский историк Джерард Уильямс , издавший сенсационную книгу «Серый волк: бегство Адольфа Гитлера». Уильямс утверждал, что Гитлер и Ева Браун сбежали в Аргентину , а советские военнослужащие приняли за подлинные трупы фюрера и его жены останки двойников. Гипотеза британца изобилует фактурой и именами мнимых пособников побега, но документально она ничем не подтверждена. Официальный представитель ФСБ России генерал-лейтенант Василий Христофоров назвал ее очередной попыткой создать дешевую сенсацию. Христофоров заявил, что засекреченные до 1996 года КГБ СССР документы о смерти Гитлера и Евы Браун давно доступны и с тех пор неоднократно доказывали версию самоубийства супружеской четы 30 апреля 1945 года. В частности, используя фрагменты челюстей Гитлера, можно в очередной раз сделать ДНК-экспертизу с родственниками фюрера, если те пожелают это сделать — чтобы в очередной раз подтвердить подлинность останков.

Воспоминания личного шофера фюрера

Личный шофер Гитлера Эрих Кемпка впоследствии вспоминал в своих мемуарах «Я сжег Адольфа Гитлера», что его патрон основательно готовился к своему самоубийству, не раз интересовался, принесли ли из гаража канистры с бензином — фюрер не хотел, что бы над его уцелевшим трупом потом измывались большевики. По утверждению Кемпки, именно он и поджег облитые бензином трупы Гитлера и Евы Браун, а спички ему якобы передал Геббельс. Сам Кемпка узнал о том, что фюрер застрелился, а Ева Браун отравилась, от личного порученца Гитлера Отто Гюнше (этот персонаж скончался всего 14 лет назад, благополучно дожив в своем доме в германском городе Ломар до 86 лет). Жгли останки 30 апреля на протяжении нескольких часов. Ближе к вечеру, то, что не удалось уничтожить, прикопали в земле.

Почему Гитлер убил себя именно 30 апреля

Российский историк Дмитрий Жуков считает, что гипотеза о «предначертанности» даты смерти Гитлера в связи с тем, что в свое время будущий лидер нацистов подписал договор с дьяволом, мягко говоря, эфемерна. Она строится на спекуляции на разного рода мистификациях, которыми биография фюрера со временем обросла, как болотные деревья мхом (оккультно-идеологическая организация «Аненербе», личные астрологи нацистов и т.п.). Якобы за 13 лет до своего самоубийства Гитлер кровью подписал документ-соглашение с самим сатаной, согласно которому будущий лидер нацистов запродал свою душу дьяволу (30 апреля 1945 года якобы истекал срок этого договора). Со временем было установлено, что этот манускрипт — не более чем искусно сварганенная фикция.

Почему Ева Браун не подчинилась приказу сожителя