Патриарх Московский и Всея Руси Тихон: жизнь во благо Православной церкви

Патриарх Московский и Всея Руси Тихон (в миру Василий Иванович Белавин) (19 января 1865 — 7 апреля 1925) родился в городе Торопце Псковской губернии в семье священника.

О личности этого выдающегося деятели Православной Церкви «ВМ» рассказал писатель, историк церкви, автор книги о патриархе Тихоне Владислав Бахревский:

— Святителю Тихону пришлось быть патриархом после большого двухсотлетнего перерыва. Митрополиты прежних времен, например, такие, как Антоний (Вадковский) стремились вырастить новое поколение священников, просвещенное. В семинариях, духовных академиях они начинали отбирать ярких, талантливых людей, которые еще во время учебы принимали монашеский постриг и готовились стать архипастырями. Многие из них отличались большой эрудированностью или даром слова, как, например, Антоний (Храповицкий). Он произнес блистательную речь, когда открывали памятник Пушкину. Тихон же никогда не стремился к вершинам священнической власти. Он был средним человеком, но вместе с тем очень талантливым. Поэтому был тоже замечен с числе подающей надежды молодежи.

Прежние митрополиты стремились в общем создать новое поколение священников, просвещенное. Талантливых людей отслуживали в академиях, рано посвящали в семинариях в монахи, а потом вели в митрополиты.

Тихон (Беллавин) стал молодым епископом сначала в Польше на Холмщине, а потом в США , где он возглавлял далекую Американскую церковь. Этот период совпал с войной с Японией . Тихон все это выдержал и много сделал для американской православной церкви. Через 8 лет его отправили в Ярославль . И только начинается его нормальное служение, как подходит Первая Мировая война.

То, что Тихон (Беллавин) стал патриархом, — безусловно промысел Божий. Он не был самым популярным кандидатом. Двое других — Антоний (Храповицкий) и Арсений (Стадницкий) были значительно более популярными фигурами. Тем не менее, Господь именно его поставил на патриаршее служение.

Это было тяжкое служение в очень непростое время. Когда чуть ли не каждый день патриарх Тихон терял паству и пастырей, которых заключали в тюрьмы и расстреливали. И свое служение он вынес, вытерпел, выдюжил настолько достойно и спокойно, что остается только удивиться русскому духу, который был в этом простом человеке. При том, что он никогда не пытался привлечь к себе внимание особой церковностью или пышными речами. Только делом и ежедневной работой на благо Православной церкви.

В 1981 году Архиерейский Собор Русской Православной Церкви прославил в соборе новых мучеников и исповедников Российской Церкви, Патриарха Тихона.

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