Патриарх Иерусалима помолился с российскими паломниками о мире Святой земли

ИЕРУСАЛИМ , 6 апр — РИА Новости . Патриарх Иерусалимский Феофил помолился о мире на Святой земле вместе с членами делегации Фонда Андрея Первозванного, которая прибыла в Иерусалим для участия в церемонии схождения благодатного огня.

Участники встречи, которая прошла в здании Иерусалимской патриархии, помолились о том, чтобы на Святой земле прекратились распри.

"С самого момента основания Фонд Андрея Первозванного преследует только одну цель — сохранение традиций, веры и поддержка православных людей во всем мире", — сказал на встрече с патриархом глава Фонда Владимир Якунин . Он выразил обеспокоенность по поводу неспокойной обстановки в Палестине , где «опять пролилась кровь».

"Но мы верим, что эти проблемы будут преодолены и верим, что завтра Благодатный огонь опять сойдёт", — добавил Якунин.

В свою очередь патриарх Феофил поблагодарил российский народ за молитвы о Святой земле и поддержку. Особо он выразил благодарность президенту РФ Владимиру Путину за поддержку христиан Ближнего Востока.

"Наше оружие не физическое, наше оружие — молитва… Мы не перестанем молиться за президента России и весь российский народ", — заявил глава Иерусалимской церкви.

Кроме того, патриарх рассказал о том, чем закончился конфликт христианских конфессий с властями Иерусалима. В конце февраля три дня главная святыня христианства — храм Гроба Господня — была недоступны для пилигримов. Так христианские конфессии протестовали против планов мэрии обложить налогом их недвижимость и завершили акцию только после того, как им предложили переговоры об урегулировании спора с приостановкой взыскания многомиллионных недоимок.

"Слава богу, все разрешилось благополучно… Мы уважаем местные власти и уважаем слова Господа: «Кесарево — кесарю, а богу — божие», — подчеркнул патриарх Иерусалима.