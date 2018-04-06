Концерт «Пасхальный звон» прошел в Доме творчества «Ховрино»

В четверг, 5 апреля, в Доме творчества «Ховрино» состоялся концерт «Пасхальный звон», посвященный наступающему Дню Святой Пасхи. В нем приняли участие воспитанники старшей и младшей группы вокальной студии «Маргаритки», а также студентки Российского государственного университета имени Косыгина.

«Святая Пасха — самый великий и светлый праздник для православных христиан, это праздник победы жизни над смертью, торжество добра над злом. Накануне праздника в МБУ поздравили гостей радостными песнями и исполнением классических произведений», — говорится на сайте ДТ.

Напомним, ДТ «Ховрино» находится по адресу: ул. Зеленоградская, д. 17, корп. 1. (то)