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Концерт «Пасхальный звон» прошел в Доме творчества «Ховрино»
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Концерт «Пасхальный звон» прошел в Доме творчества «Ховрино» 

Управа района Ховрино города Москвы 6 часов назад
Фото: Управа района Ховрино города Москвы
В четверг, 5 апреля, в Доме творчества «Ховрино» состоялся концерт «Пасхальный звон», посвященный наступающему Дню Святой Пасхи. В нем приняли участие воспитанники старшей и младшей группы вокальной студии «Маргаритки», а также студентки Российского государственного университета имени Косыгина.
«Святая Пасха — самый великий и светлый праздник для православных христиан, это праздник победы жизни над смертью, торжество добра над злом. Накануне праздника в МБУ поздравили гостей радостными песнями и исполнением классических произведений», — говорится на сайте ДТ.
Напомним, ДТ «Ховрино» находится по адресу: ул. Зеленоградская, д. 17, корп. 1. (то)
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