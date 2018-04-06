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В болгарском университете нашли 1800-летнюю гробницу
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В болгарском университете нашли 1800-летнюю гробницу 

Российская Газета 7 часов назад
Фото: Российская Газета
В Болгарии на территории медицинского университета при проведении ремонта рабочие обнаружили гробницу древнеримского периода, сообщает The Sofia Globe.
Находка была сделана в университете Пловдива — второго по величине города страны. В древности он назывался Филиппополисом в честь завоевавшего его Филиппа II Македонского.
Гробница расположена на территории медицинского университета. Она выложена из кирпича, а сверху была накрыта массивной гранитной плитой. Археологи считают, что она являлась частью одного из четырех некрополей Филиппополиса.
В гробнице, возраст которой датируется II-III вв. н.э., найдены останки нескольких человек. Они отправлены на антропологическое исследование. Предположительно, захоронение было семейным.
"Мы узнаем это, изучив скелеты, — говорит археолог Георгий Томов. — Мы получим информацию о поле и возрасте погребенных, о состоянии их здоровья, узнаем, от каких болезней они страдали, и что стало причиной их смерти".
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