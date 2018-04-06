В храме на Ленинградском проспекте соберут пожертвования на нужды подопечных домов престарелых 

В Великую субботу, 7 апреля, в храме Всех Святых на Соколе пройдет очередная благотворительная акция. Накануне главного христианского праздника — Пасхи — будут собраны пожертвования на нужды подопечных домов престарелых. Об этом рассказал клирик храма протоиерей Павел Соломатин.
— Дома престарелых, над которыми шефствует наша православная община, расположены в деревнях Уваровка, Клементьево и Дровнино Можайского района Московской области, — поделился Соломатин.
Адрес храма Всех Святых на Соколе: Ленинградский проспект, д. 73а. (мю)