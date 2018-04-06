Ещё
В храме на Ленинградском проспекте соберут пожертвования на нужды подопечных домов престарелых
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В храме на Ленинградском проспекте соберут пожертвования на нужды подопечных домов престарелых 

Управа района Аэропорт города Москвы 7 часов назад
Фото: Управа района Аэропорт города Москвы
В Великую субботу, 7 апреля, в храме Всех Святых на Соколе пройдет очередная благотворительная акция. Накануне главного христианского праздника — Пасхи — будут собраны пожертвования на нужды подопечных домов престарелых. Об этом рассказал клирик храма протоиерей Павел Соломатин.
— Дома престарелых, над которыми шефствует наша православная община, расположены в деревнях Уваровка, Клементьево и Дровнино Можайского района Московской области, — поделился Соломатин.
Адрес храма Всех Святых на Соколе: Ленинградский проспект, д. 73а. (мю)
Управа района Аэропорт города Москвы: последние новости
Собянин призвал ускорить уборку улиц Москвы от снега В следующем году на Замоскворецкой линии метро появятся поезда «Москва» В храмах на Красноармейской и Верхней Масловке пасхальные богослужения продлятся до 5.00
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Взрыв Крымского моста, скандал на НТВ и другие события дня84
МИД РФ пообещал жесткий ответ на санкции США311
Аваков рассказал о подготовке к захвату Донбасса370
Лоза отреагировал на «злобных россиян» Козловского119
Стало известно, почему семью Нетребко выгнали из театра38
Видео
03:53
Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram
Интернет Наука и техника
02:07
Москвичам посоветовали спрятаться в шкафах
Общество Новости Москвы
01:02
Американский космоплан впервые преодолел звуковой барьер
Наука и техника Технологии
20:54
Россиян ограничат в тратах на ЖКХ
Личный счет Общество
00:42
Путин рассказал об особенном коде россиян
Политика
06:39
У Дурова нашли британское гражданство
В мире Компании
04:05
В РФ нашли секретную программу «Новичок»
В мире
02:40
Скрипаль пошел на поправку
Происшествия
Трамп выкинул листок с речью во время выступления
В мире
00:36
Под Крымским мостом нашли античный клад
Наука Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение