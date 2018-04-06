В районе Люблино организуют акцию «Письмо незнакомому другу»

Очередная благотворительная акция «Письмо незнакомому другу» пройдет вблизи храма святой мученицы Татианы Римской в районе Люблино в Великую субботу, 7 апреля. Об этом рассказала ответственная за социальное служение храма Татьяна Латышева.

— Взрослым и детям предложат написать письма со словами поддержки одиноким старикам, подопечным социальных учреждений. Несколько строчек письма способны уврачевать сердце, которое болит от тоски и одиночества, вселить в человека надежду. Чтобы сделать доброе дело, не нужно обладать миллионами, надо просто желать добра ближнему, — добавила Татьяна Латышева.

Напомним, что храм святой мученицы Татианы Римской расположен по адресу улица Краснодарская, 50. (мю)