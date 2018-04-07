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В Военно-медицинской академии прошел большой научный день
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В Военно-медицинской академии прошел большой научный день 

ТК «Звезда» 7 апреля 2018
Фото: ТК «Звезда»
В рамках научного дня на кафедрах ВМедА проходили конференции, на которых свои доклады представляли курсанты, слушатели и студенты академии. Главным мероприятием дня стала итоговая научная конференция ВНОКС академии, на которой были представлены результаты научного творчества будущих военных врачей.
5 апреля 2016 года в Военно-медицинской академии подвели итоги работы за год военного научного общества курсантов (ВНОКС).
С самого утра на кафедрах ВМедА проходили конференции, на которых свои доклады представляли курсанты, слушатели и студенты академии. Главное мероприятие -итоговая научная конференция ВНОКС академии, на которой были представлены результаты научного творчества курсантов студентов и слушателей академии состоялась в клубе.
Возглавил пленарное заседание начальник академии Александр Яковлевич Фисун. Заместителем начальника академии по учебной и научной работе Богданом Николаевичем Котивым были вручены грамоты победителям научных конкурсов. По итогам конкурса «Военная медицина» выдвинуты на конкурс Минобороны и награждены грамотами: курсанты А. Рокшин, Н. Насурдинов, А. Луданов. В ознаменовании 30-летнего руководства военно-научным обществом курсантов, студентов и слушателей академии заведующий кафедрой нормальной анатомии, профессор Иван Васильевич Гайворонский был награжден ценным подарком.
Сейчас на кафедрах и в научно-исследовательских подразделениях курсантам и слушателям Военно-медицинской академии предлагается более 300 направлений научных исследований, что позволяет каждому из курсантов-кружковцев заниматься интересующей его темой. Основным условием участия курсантов и слушателей в деятельности ВНОКС является отличная и хорошая учеба. Командование академии создает все условия для работы ВНОКС, всячески поддерживает талантливую молодежь и главным приоритетом при поступлении в адъюнктуру ставит наличие навыков проведения научных исследований, участие в научных конкурсах и конференциях.
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