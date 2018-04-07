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Крестные ходы к Гробу Господню начались в Иерусалиме
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Крестные ходы к Гробу Господню начались в Иерусалиме 

Газета.Ru 21 час назад
Фото: Газета.Ru
В Иерусалиме начались крестные ходы верующих к Гробу Господню в храме Воскресения Христова, передает РИА «Новости».
Сообщается, что арабская молодежь из христианского квартала Старого Иерусалима движется к храму, старшины держат в руках хоругви и иконы, молодые люди скандируют лозунги и призывают Бога даровать им Благодатный огонь, символизирующий нерукотворный свет Воскресения Христова, который ежегодно загорается в канун православной Пасхи по молитвам православного духовенства и тысяч паломников.
Ожидается, что патриарх Иерусалимский Феофил III прибудет в храм Гроба Господня с крестным ходом от здания Иерусалимской патриархии.
Ранее сообщалось, что в РПЦ прокомментировали слова священника об отсутствии чуда в благодатном огне.
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