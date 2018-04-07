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В Иерусалиме сошел Благодатный огонь
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В Иерусалиме сошел Благодатный огонь 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
В храме Гроба Господня в Иерусалиме появился Благодатный огонь, передает РИА «Новости».
Патриарх Иерусалимский Феофил III передал его собравшимся в храме, в том числе делегации Фонда Андрея Первозванного. Представители делегации должны будут доставить Благодатный огонь в Москву в особых лампадах на борту спецрейса.
Благодатный огонь является символом нерукотворный света Воскресения Христова и считается верующими святыней. Появление Благодатного огня в канун православной Пасхи по молитвам православного патриарха называют «чудом схождения Благодатного огня».
Ранее сообщалось о начале крестных ходов верующих в Иерусалиме к Гробу Господню в храме Воскресения Христова.
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