В Иерусалиме христиане соберутся в ожидании Благодатного огня

Верующие считают, что благодатный огонь появляется чудесным образом в Кувуклии — часовне над Гробом Господним. Схождение происходит ежегодно накануне праздника православной Пасхи.

Делегация Фонда Андрея Первозванного доставит в Россию святой огонь в особых лампадах, изготовленных по образцу «олимпийских», спецрейсом из Иерусалима в Москву . Все желающие смогут получить частицу благодатного огня прямо в аэропорту «Внуково-1» , где самолет со Святой земли приземлится предположительно в 22.00 мск. Благодатный огонь привезут во многие города России, а также в русские приходы за рубежом.

В течение Светлой седмицы (первой недели после Пасхи) благодатный огонь можно будет получить в офисе фонда в Москве по адресу Покровка дом 42, строение 5 (с 9.00 до 18.00). Желающим необходимо иметь свои лампады.

Возглавляющие делегацию председатель попечительского совета фонда Владимир Якунин и епископ Красногорский Иринарх, викарий патриарха Московского и всея Руси, доставят благодатный огонь на ночное патриаршее пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя , которое начнется около 23.00 мск.

Символ Пасхи

Благодатный огонь символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова, о котором говорил еще апостол Петр. Огонь появляется в Кувуклии ежегодно именно в канун православной Пасхи, по молитвам православного духовенства (патриарха Иерусалимского) и десятков тысяч паломников в храме Гроба Господня и у его стен.

В то же время в обществе не утихают споры о том, является ли схождение благодатного огня ежегодным чудом или просто традиционным пасхальным религиозным обрядом Иерусалимской церкви. Так, мощную волну публикаций на эту тему в преддверии Пасхи 2008 года вызвал тот факт, что патриарх Иерусалимский Феофил III в беседе с российскими журналистами о схождении благодатного огня говорил об этом явлении как о церемонии и не произнес слова «чудо».

Самое раннее упоминание о схождении святого огня в канун Воскресения Христова (Пасхи) датируется IV веком. В наши дни церемония получения благодатного огня и молитва об этом (литания) начинается с раннего утра и состоит из целого ряда ритуалов.

Паломничество за огнем

Традиция посещения святых мест и принесения на родину святынь, к числу которых верующие относят и благодатный огонь, была заложена ранними христианами и развивалась западноевропейскими пилигримами. Древнерусское государство унаследовало эту традицию с принятием христианства от своих учителей из Константинопольского патриархата.

В 1106-1108 годах паломничество в Святую землю совершил черниговский игумен Даниил. Он оставил первое на русском языке описание увиденного, в том числе чуда схождения благодатного огня. Кроме того, игумен Даниил возжег лампаду у Гроба Господня «от всей русской земли». По преданию, лампада, которую ежегодно ставят на ложе Гроба Господня в Великую субботу, символизирует именно ту «лампаду Даниила».

После революции 1917 года русское духовное присутствие оскудело на Святой земле. Традиция принесения благодатного огня паломниками в Россию восстановилась лишь в начале 1990-х годов. Но это были единичные случаи: на самолет, если это не спецрейс, проносить огонь запрещено.