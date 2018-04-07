Благодатный огонь сошел в Храме Гроба Господня

Чудо, символизирующее нерукотворный свет воскресения Христова, происходит ежегодно в канун Пасхи, передает НСН.

О схождении Благодатного огня молятся верующие и патриарх Иерусалимский Феофил III. Ожидание может длиться несколько часов. Все это время патриарх находится в Кувуклии с незажженной лампадой. После схождения Благодатный огонь передается верующим. Первые несколько минут пламя не обжигает, верующие даже умываются им.