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Благодатный огонь сошел в Храме Гроба Господня
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Благодатный огонь сошел в Храме Гроба Господня 

Газета.Ru 58 минут назад
Фото: Русские Афины
Чудо, символизирующее нерукотворный свет воскресения Христова, происходит ежегодно в канун Пасхи, передает НСН.
О схождении Благодатного огня молятся верующие и патриарх Иерусалимский Феофил III. Ожидание может длиться несколько часов. Все это время патриарх находится в Кувуклии с незажженной лампадой. После схождения Благодатный огонь передается верующим. Первые несколько минут пламя не обжигает, верующие даже умываются им.
В Москву частицу Благодатного огня доставит делегация Фонда Андрея Первозванного. Специальный рейс ждут в столице уже к вечеру. После частица огня будет передана в Храм Христа Спасителя и остальные российские храмы.
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