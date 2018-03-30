Как закончилась история Русской Америки

Права или неправа была Екатерина — но Аляску-то продали

В этот день, …лет назад

Тридцатого марта 1867 года был подписан договор о продаже Российской Империей Соединенным Северо-Американским Штатам территории, известной сегодня как Аляска . Так закончилась история Русской Америки.

А с чего все началось?

Официально Аляска была открыта русскими мореплавателями в 1732 году, хотя есть сведения, что наши землепроходцы побывали там еще раньше — в XVII веке.

Поначалу эти американские владения осваивались на свой страх и риск купцами, охотниками и рыболовами. В 1799 году была основана Российско-американская компания, которая объединила всех этих предпринимателей в одну структуру. Кампания была полугосударственная. У Петербурга был казенный интерес — сбор налогов, поскольку компании еще во времена Екатерины II была предоставлена монополия на пушной промысел. Функции государства на Аляске в основном ограничивались поддержанием логистики и охраной подданных империи.

Школа в Николаевске , штат АляскаАляску часто называли русской колонией. Хотя, конечно, она по своей сущности и структуре не была похожа на колонии европейских стран. Классический пример классической колонии — это британская Индия

Итак, почему же продали?

Первый раз Аляску попытались продать американцам фиктивно — во время Крымской войны. Из-за боязни оккупации территорий британцами. У них в регионе был мощный флот. К тому же с юга Аляска граничила с британской Канадой . Но фиктивная продажа не состоялась: Петербург к тому времени уже договорился с Лондоном. Однако идеей продажи Аляски в Вашингтоне заинтересовались. Спрашивали у нашего посланника в Вашингтоне барона Эдуарда Андреевича Стекля: "Не готова ли Россия продать свои американские территории?". Наш дипломат ответил, что это невозможно, но о разговоре, естественно, доложил в Петербург.

В 1857 году управляющий морским ведомством великий князь Константин Николаевич написал министру иностранных дел князю Александру Михайловичу Горчакову (будущему канцлеру): "Мне пришла мысль, что нам следовало бы воспользоваться избытком в настоящее время денег в казне Соединенных Северо-Американских Штатов и продать им наши Северо-Американские колонии. Продажа эта была бы весьма своевременная, ибо эти колонии приносят нам весьма мало пользы и потеря их не была бы слишком чувствительна".

И действительно, те из высших сановников в Петербурге, кто хорошо понимал суть проблемы, считали: надо продавать, ибо много факторов говорило в пользу этого решения.

Каковы же были эти судьбоносные факторы?

Во-первых, состояние колонии. Со времени открытия Аляски территория была практически не освоена. Редкие и малочисленные поселения и зверобойные базы располагались только по побережью и в нескольких местах по реке Юкон. Проникновение же внутрь территории во избежание стычек с аборигенами колонистам было запрещено. Общая численность русского населения в лучшие годы едва превышала две тысячи человек.

Пушной промысел оставался основной статье дохода. Но каланы с их драгоценным мехом к тому времени были почти полностью перебиты. Число котиков было огромным, но их шкуры тогда высоко не ценились, а норок, или, скажем, бобров надо было скупать у аборигенов.

Чтобы как-то свести концы с концами Российско-американская компания продавала уголь, рыбу, пушнину. Приходилось все время просить деньги у Петербурга. А с ними после Крымской войны было туговато.

Вторым и главным фактором, предопределившим продажу Русской Америки, была ее уязвимость. Прямой угрозы не было, но…

Посланник Стекль предупреждал русское правительство, что сосед у Русской Америки весьма опасный, наглый и нахрапистый.

Соединенные Штаты расширяли свою территорию весьма энергично. В свое время Наполеону предложили продать Луизиану. Император Франции кем-кем, а дураком никогда не был, и прекрасно понял смысл предложения — "не продашь — возьмут даром". И продал в 1803 году громаднейшую территорию — 12 нынешних штатов — за 15 миллионов долларов. Вскоре за те же 15 миллионов Мексика продала Калифорнию, после войны с США. А Техас был отторгнут от мексиканцев бесплатно. Видимо, в качестве бонуса, какие обычно дают постоянным покупателям в супермаркетах…

Поэтому на специальном заседании Государственного совета в декабре 1866 года император Александр II прямо спросил у своих министров: способна ли Россия в случае войны защитить Аляску? На что и сторонники, и противники продажи единодушно ответили "нет". Тогда император сказал: "Ну и окончен спор. Продаем. Торговаться Россия не будет, пусть сами назначат хорошую цену"…

Закат в заливе Ауке, АляскаДали знать об этом решении Вашингтону. Причем наш посланник барон Стекль повернул дело так, что не Россия, а США предложили продать Аляску. С дипломатической точки зрения — весьма важный нюанс.

Стекль пришел домой к тогдашнему государственному секретарю США Уильяму Сьюарду и сказал, что завтра можно будет подписать акт купли-продажи. Сьюард предложил не откладывать дело. Он собрал сотрудников госдепартамента и к 4 часам утра 30 марта 1867 года договор был и скреплен подписями и печатями.

Аляска была продана за 7 миллионов 200 тысяч долларов. Это было больше, чем ожидал Петербург. Наше министерство финансов планировало получить от этой сделки 5 миллионов.

Конечно, продажа огромной территории за столь ничтожную сумму кажется сейчас абсурдной. Дескать, продешевили. Но не надо забывать вышеперечисленных мною факторов, предопределивших акт купли-продажи, и того, что для всех Русская Америка была лишь "терра инкогнита", земля арктическая, неплодородная и отдаленная от цивилизованного мира.

К тому же о наличии в недрах Аляски крупных запасов золота в то время никто не знал: "золотая лихорадка” охватила этот край четверть века спустя.

Впрочем, в США до сих пор некоторые политологи и экономисты считают, что покупка Аляски так и не окупила затраченных средств. Они с цифрами в руках доказывают, что содержание территории намного превышает все доходы от тамошней добычи природных ресурсов. Но это уже другая история…

На Аляску весть о продаже дошла лишь в мае 1867 года. По воспоминаниям, губернатор колонии князь Дмитрий Петрович Максутов "пришел в бешенство". Но приказ есть приказ — началась эвакуация. Спешно и за бесценок новым владельцам были проданы несколько небольших кораблей, лодки, недвижимость.

Город Уиттиер , АляскаОфициальная передача колонии состоялась 18 октября 1867 года в теперь уже бывшей столице Русской Америки — Новоархангельске

Русским колонистам князь Максутов предложил: кто хочет остаться — оставайтесь, кто не хочет — готовьтесь к отплытию. Всего в колонии на тот момент насчитывалось 823 человека. 90 из них решили остаться. Но когда состоявший из разного сброда американский гарнизон начал устраивать пьяные фейерверки, некоторые из пожелавших поначалу остаться поспешили на последний русский корабль. Так окончилась история с продажей Аляски…

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