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«ГТО — Казачий Сполох»: проверь себя!
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«ГТО — Казачий Сполох»: проверь себя! 

Управа района Крюково 4 часа назад
Фото: Управа района Крюково
19 мая казачьи общества Зеленограда и Андреевки проведут VIII-е открытые соревнования по военно-прикладной игре «ГТО — Казачий Сполох». Открыт набор команд-участников.
«Ждем самых смелых!» — призывают организаторы. На соревнования приглашаются команды казачьих обществ, военно-патриотических клубов Москвы и Московской области, некоммерческих организаций.
Зеленоградские и Андреевские казачьи общества пытаются сплотить вокруг себя людей, неравнодушных к будущему страны. Не ставя перед собой цели «оказачить», т.е. принять в свой состав новых членов организации, они лишь объединяют вокруг себя всех, кому дороги честь, достоинство и любовь к Родине.
«ГТО — Казачий Сполох» — комплексная командная военно-прикладная спортивная игра, объединяющая сдачу норм ГТО и подготовку к защите Родины. Команды выполняют «боевые» задачи, используют специальное оружие с применением шумовых и дымчатых гранат, пиропатронов, «растяжек», снайперских винтовок и других средств, имитирующих реальный бой.
Условия, положение и другая информация игр по телефонам:+7 (926) 226 89 22, +7 (977) 689 93 25 и на сайте Московского Городского Казачьего Общества: http://mgko-moscow.ru Предварительные заявки принимаются по электронной почте оргкомитета: info@mgko-moscow.ru до 14 мая 2018 года.
Традиционно игры пройдут на площадке «Полигон М» (Солнечногорский район, деревня Шишовка, Банковская улица).
Соревнования организуют Районное казачье общество «Зеленоград» Московского городского казачьего общества совместно с хуторским казачьим обществом «Андреевское» при поддержке Общероссийской Общественной Организации «Офицеры России». Помощь в организации военно-прикладной игры «ГТО — Казачий сполох» оказывает Ресурсный центр НКО Зеленограда Комитета общественных связей города Москвы.
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