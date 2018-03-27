«ГТО — Казачий Сполох»: проверь себя!

19 мая казачьи общества Зеленограда и Андреевки проведут VIII-е открытые соревнования по военно-прикладной игре «ГТО — Казачий Сполох». Открыт набор команд-участников.

Зеленоградские и Андреевские казачьи общества пытаются сплотить вокруг себя людей, неравнодушных к будущему страны. Не ставя перед собой цели «оказачить», т.е. принять в свой состав новых членов организации, они лишь объединяют вокруг себя всех, кому дороги честь, достоинство и любовь к Родине.

«ГТО — Казачий Сполох» — комплексная командная военно-прикладная спортивная игра, объединяющая сдачу норм ГТО и подготовку к защите Родины. Команды выполняют «боевые» задачи, используют специальное оружие с применением шумовых и дымчатых гранат, пиропатронов, «растяжек», снайперских винтовок и других средств, имитирующих реальный бой.

Условия, положение и другая информация игр по телефонам:+7 (926) 226 89 22, +7 (977) 689 93 25 и на сайте Московского Городского Казачьего Общества: http://mgko-moscow.ru Предварительные заявки принимаются по электронной почте оргкомитета: info@mgko-moscow.ru до 14 мая 2018 года.

Традиционно игры пройдут на площадке «Полигон М» (Солнечногорский район, деревня Шишовка, Банковская улица).

Соревнования организуют Районное казачье общество «Зеленоград» Московского городского казачьего общества совместно с хуторским казачьим обществом «Андреевское» при поддержке Общероссийской Общественной Организации «Офицеры России». Помощь в организации военно-прикладной игры «ГТО — Казачий сполох» оказывает Ресурсный центр НКО Зеленограда Комитета общественных связей города Москвы.