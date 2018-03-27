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Мотоциклисты впервые проехали по льду между самыми удаленными берегами Байкала
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Мотоциклисты впервые проехали по льду между самыми удаленными берегами Байкала 

ТАСС 4 часа назад
Фото: Живая Кубань
КРАСНОДАР, 27 марта. /ТАСС/. Путешественники первыми проехали по льду на мотоциклах между самыми удаленными друг от друга берегами озера Байкал в рамках экспедиции Краснодарского регионального отделения Русского географического общества, сообщил ТАСС во вторник руководитель подразделения РГО Иван Чайка.
"Это первопроход — на мотоциклах никто еще не проходил такой маршрут от начала до конца. С российской стороны руководителем группы был Анатолий Гвирдишвили, с чешской — известный путешественник, депутат парламента Чехии Ярослав Холек. И еще с ними были шесть путешественников на мотоциклах, а также часть пути прошла группа сопровождения на автомобилях", — рассказал Чайка.
По его данным, маршрут Гвирдишвили претендует на включение в Книгу рекордов Гиннесса.
Как сообщила пресс-служба кубанского отделения РГО, маршрут экспедиции «Точка выбора» составил 642 км. Путешествие завершилось в Иркутске. «В пути мотоциклисты преодолевали ледовые торосы, объезжали глубокие трещины, ликвидировали незначительные поломки, ночевали на 30-градусном морозе, испытали на себе локальное землетрясение, наблюдали мистическое камлание байкальских шаманов», — отмечается в сообщении.
Уточняется, что Гвирдишвили двигался на серийном 128-кубовом «Ирбисе» российского производства. А вот чешский путешественник Холек испытал на байкальском льду мотоцикл собственной конструкции с рабочим объемом двигателя 50 «кубов». Кроме того, в экспедицию вошли шесть участников вспомогательного отряда, которые ехали параллельно с мотопутешественниками на двух автомобилях технической поддержки.
Добавляется, что этот первопроход по Байкалу — не первый экстремальный маршрут Гвирдишвили. В конце 1990-х годов он совершил пеший переход через озеро и поездку на мотоцикле Yamaha. В 2003 и 2007 годах на мотоцикле, оснащенном уникальной схемой привода на оба колеса, взбирался на Эльбрус.
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