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Депутаты рассмотрят закон о новом дне воинской славы — Дне взятия Парижа
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Депутаты рассмотрят закон о новом дне воинской славы — Дне взятия Парижа 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
Поправками в закон «О днях воинской славы и памятных датах России», разработанными депутатом от фракции ЛДПР Михаилом Дегтярёвым и депутатом от фракции «Единая Россия» Андреем Красовым, предлагается установить новый день воинской славы России.
Это — 31 марта, День взятия Парижа и победоносного завершения Отечественной войны 1812 года и заграничных походов русской армии 1813-1814 годов. Во вторник, 27 марта, Госдума рассмотрит соответствующий законопроект в первом чтении, спустя три года после его внесения в нижнюю палату парламента.
По мнению авторов законопроекта, которых поддержал думский комитет по обороне, правовым основанием для установления указанной даты является историческое событие, произошедшее 19 (31) марта 1814 года: в селении Лавилет была подписана капитуляция Парижа.
В тот же день военные подразделения русских войск во главе с императором Александром I триумфально вступили в столицу Франции. Через четыре дня Наполеон Бонапарт отрёкся от французского трона — взятие Парижа стало завершающим сражением зарубежного похода русских войск 1813-1814 годов.
Как говорится в пояснительной записке, принять законопроект нужно в связи с «необходимостью возрождения исторических традиций празднования победы России в Отечественной войне 1812 года, ознаменования успешного завершения освободительного заграничного похода русских войск в 1813-1814 годах, а также воспрепятствования участившимся попыткам фальсификации исторических фактов и событий, связанных с вторжением иностранных войск во главе с Наполеоном Бонапартом в Российскую империю».
Отмечается, что празднование этого знаменательного события имеет глубокие исторические традиции — манифестом от 30 августа 1814 года император Александр I установил День празднования избавления России от нашествия французской армии. Праздник было предписано проводить 7 января, в день Рождества Христова, и он широко отмечался в стране вплоть до 1914 года.
Позднее Россия и Франция стали союзниками в Первой мировой войне, и из-за соображений политкорректности праздничные мероприятия практически не проводились. В СССР возрождение праздника победы в Отечественной войне 1812 года так и не произошло.
Авторы законопроекта уверены, что пока не восстановлена традиция празднования победы над Наполеоном, подвиги героев Отечественной войны 1812 года фактически остаются незаслуженно забытыми. Хотя «для жителей России XIX — начала XX века этот праздник был сопоставим по значению с Днем Победы советского народа в Великой Отечественной войне», указывается в пояснительной записке.
Стоит отметить, что поправки в закон «О днях воинской славы и памятных датах России» ждали своего часа более трёх лет — они были внесены в нижнюю палату парламента 14 января 2015 года. После их рассмотрение на пленарном заседании неоднократно переносилось.
В настоящее время победа над наполеоновской армией в календаре памятных дат России ограничивается только одной датой — 8 сентября, Днем Бородинского сражения русской армии под командованием Михаила Кутузова с французской армией (1812 год).
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