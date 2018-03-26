Кто победил Пугачёва

Осенью 1773 года разгорелось восстание Пугачева. До сегодняшнего дня события тех лет не раскрывают всех своих секретов. Что это было: казачий бунт, крестьянское восстание или гражданская война?

Пётр III Историю пишут победители. История пугачевского восстания до сих пор считается спорным моментом русской истории. По официальной версии Пугачёв и Пётр III — разные люди, у них не было ни физиогномического сходства, ни сходства характеров, отличным было и их воспитание. Тем не менее, до сих пор некоторые историки пытаются доказывать версию о том, что Пугачёв и император Пётр — одно лицо. Историю же Емельки, беглого казака, написали по указу Екатерины. Эту версию, пусть и фантастическую, подтверждает то, что во время «расследования» Пушкина, никто из тех, кого он спрашивал про Пугачёва, не знал о нём.

Люди были абсолютно убеждены, что главой войска был сам император, не больше-не меньше. По источникам, решение назваться Петром III пришло к Пугачеву не случайно. Он, в принципе, любил мистифицировать. Ещё в армии, например, хвастаясь своей саблей, утверждал, что её ему подарил Пётр I. Достоверно не известно, чьей мыслью было присвоение имени, но то, что оно было стратегически выгодно — очевидно. Народ не пошёл бы за беглым казаком, но пошёл бы за Царём. К тому же в народе в то время ходили слухи о том, что Пётр хотел дать крестьянам свободу, но «Катька его сгубила». Обещание свободы крестьянам, в итоге, и стало козырем пропаганды Пугачева.

Крестьянская война

Была ли война 1773-1775 годов крестьянской? Вопрос, опять же, открытый. Основной силой войск Пугачева были, конечно, не крестьяне, а яицкие казаки. Некогда свободные, они терпели все большие притеснения со стороны государства и теряли привилегии. В 1754 году указом Елизаветы была введена монополия на соль. Этот шаг нанес сильный удар экономике казачьего войска, которое добывало деньги продажей соленой рыбы. Ещё до пугачевского восстания казаки устраивали восстания, которые раз за разом становились все более массовыми и координированными. Инициатива Пугачева попала на благодатную почву.

Крестьяне действительно принимали активное участие в походах пугачевского войска, но они защищали свои интересы и решали свои проблемы: резали помещиков, жгли усадьбы, но дальше своих наделов, как правило, не уходили. Привязка крестьянства к своей земле — вещь очень сильная. После того, как Пугачев зачитал в Саранске манифест о вольности, к нему присоединилось множество крестьян, они превратили поход Пугачёва по Поволжью в триумфальное шествие, с колокольными звонами, благословением деревенского батюшки и хлебом-солью в каждом новом селе, деревне, городке. Но слабовооруженные, привязанные к своей земле, они не могли обеспечить долговременного триумфа пугачевскому восстанию. Кроме того, необходимо заметить, что Пугачев управлялся со своими войсками не в одиночку.

У него был целый штаб специалистов, которые точно были не крестьянского происхождения, а некоторые были даже не русскими, но об этой стороне вопроса — отдельный разговор.

Денежный вопрос

Пугачевское восстание стало самым массовым восстанием за всю историю России (не считая революции 1917 года). Проведение такого мятежа не могло состояться на пустом месте. Поднять на вооруженный долговременный бунт тысячи и тысячи людей — это не митинг провести, для этого требуются ресурсы, и ресурсы немалые. Вопрос: откуда у беглого Пугачева и яицких казаков эти ресурсы появились.

Сейчас уже доказано: восстание Пугачева имело иностранное финансирование. В первую очередь — Оттоманской империи, с которой Россия в то время вела войну. Во-вторых -помощь Франции ; тот исторический период она выступает главным оппонентом растущей Русской империи. Из переписки французских резидентур в Вене и Константинополе возникает фигура опытного офицера Наваррского полка, которого из Турции необходимо было как можно скорее переправить в Россию с инструкциями для «так называемой армии Пугачёва».

На очередную операцию Париж выделял 50 тысяч франков. Поддерживать Пугачева было выгодно всем силам, для которых Россия и её рост представляли опасность. Шла война с Турцией — на борьбу с Пугачевым были переброшены силы с фронтов. В итоге России пришлось прекратить войну на невыгодных для себя условиях. Такая вот «крестьянская война»…

После триумфа войск Пугачева в Пензе и Саранске, все ждали его «московского похода». Ждали его и в Москве. Ждали и боялись. В старую столицу были стянуты семь полков, генерал-губернатор Волконский распорядился поставить у своего дома пушки, среди жителей Москвы проводились «зачистки», хватали всех сочувствующих мятежному казаку. Наконец, в августе 1774 года был отозван из 1-й армии, находившейся в придунайских княжествах, генерал-поручик Александр Васильевич Суворов , в ту пору уже один из успешнейших российских генералов.

Панин поручил Суворову командование войсками, которые должны были разбить основную пугачёвскую армию в Поволжье. Москва «выдохнула», Пугачев решил туда не идти. Причины до сих пор не ясны. Считается, что основной причиной этого были планы Пугачёва привлечь в свои ряды волжских и, особенно, донских казаков. Яицкие казаки, потерявшие в боях многих своих атаманов, устали и начинали роптать. Назревала «сдача» Пугачёва.

Воспоминанием о пугачевском восстании хранится не только в архивах, но и в топонимах и в памяти народа. Героем Башкирии по сегодняшний день считается Салават Юлаев. Одна из сильнейших хоккейных команд России носит имя этого незаурядного человека. История его удивительна. Салават стал «правой рукой» Пугачева, когда ему не было 20 лет, принимал участие во всех крупных сражениях восстания, Пугачев присвоил своему юному сподручному чин бригадного генерала.

В войске Пугачева Салават оказался вместе со своим отцом. Вместе с отцом его же и схватили, отправили в Москву, а потом в вечную ссылку в прибалтийский город Рогервик. Здесь Салават был до своей смерти в 1800 году. Он был не только незаурядным воином, но и хорошим поэтом, оставившим солидное литературное наследие.

Суворов

О той опасности, которую таило восстание Пугачева говорит то, что для его усмирения привлекли не кого-нибудь, а самого Суворова. Екатерина понимала, что затягивание подавления восстания может обернуться серьёзными проблемами геополитического характера. Участие Суворова в подавлении бунта сыграло на руку Пушкину: когда он собирал материал для своей книги о Пугачеве, то говорил, что ищет сведения о Суворове. Александр Васильевич лично конвоировал Пугачева.

Это говорит по меньшей мере о том, что Емельян Иванович был персоной не просто важной, но в высшей степени важной. Расценивать пугачевское восстание как очередной бунт — в высшей степени неблагоразумно, это была гражданская война, от последствий которой зависело будущее России.

Тайна, покрытая мраком

После подавления бунта и казней главных участников восстания, Екатерина приказала уничтожать все факты о крестьянской войне. Станица, в которой родился Пугачев, была перенесена и переименована, Яик — переименован в Урал. Все документы, которые так или иначе могли пролить свет на ход тех событий, были засекречены. Существует версия, что казнили не Пугачева, а другого человека.

Емельяна же «устранили» ещё в Бутырской тюрьме. Власти опасались провокаций. Так это или нет, сейчас уже не доказать. Через полвека после тех событий Пушкин не мог «концов сыскать», остается ждать новых исследований.