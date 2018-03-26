В Краснодаре загорелся мангал в ресторане на ул. Красной

Краснодар . 26 марта — Новая Кубань. Возгорание произошло в одном из популярных ресторанов, расположенных в центре краевой столицы.

Сообщение в МЧС поступило в 15:59.

На место происшествия были направлены 2 единицы техники и 7 человек личного состава.

Было установлено, что внутри помещения загорелся мангал. Площадь возгорания составила 4 кв. м.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю сообщили, что пожар потушен, никто не пострадал.