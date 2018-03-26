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В Краснодаре загорелся мангал в ресторане на ул. Красной
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В Краснодаре загорелся мангал в ресторане на ул. Красной 

Новая Кубань 1 час назад
Фото: Кубанские Новости
Краснодар. 26 марта — Новая Кубань. Возгорание произошло в одном из популярных ресторанов, расположенных в центре краевой столицы.
Сообщение в МЧС поступило в 15:59.
На место происшествия были направлены 2 единицы техники и 7 человек личного состава.
Было установлено, что внутри помещения загорелся мангал. Площадь возгорания составила 4 кв. м.
В пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю сообщили, что пожар потушен, никто не пострадал.
Добавим, что сегодня после трагедии в Кемерово губернатор Краснодарского края распорядился проверить на предмет соблюдения противопожарной безопасности все торговые центры в регионе, а мэр кубанской столицы отметил, что подобные инспекции необходимо провести во всем местах массового скопления людей.
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