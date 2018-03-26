Почему казаки служили полякам

Турецкий поход На страницах истории запорожского казачества запечатлены свидетельства о многих славных битвах. Казаки, прирожденные воины, демонстрировали мастерство владения пиками, саблями и стрелковым оружием не только в пределах исторических границ Украины , отстаивая интересы и свободу своей страны, но и далеко за ее границами в качестве вольных наемников.

В августе 1593 года наступил новый этап войны на Балканах. Османская империя, искавшая выход в Европу, перешла к осаде Вены . Австрийская династия Габсбург, не получившая военной поддержки от Речи Посполитой и Московии, воззвала к помощи запорожских казаков, привычных к войне с турками. На Запорожье в срочном порядке был отправлен посол Эрих Лясота, захвативший с собой помимо письма от императора 8000 дукатов.

30-летняя война В ответ на этот призыв казаки согласились выступить в поход на Молдавию — вассала и союзника Османской империи. 12-тысячное войско в октябре 1594 года перешло Днестр и с успехом одержало победу в Яссах, вынудив молдавского господаря Аарона Тирона бежать.

В 1618 году разгорелось противостояние между католической и протестантской Европой, продлившееся до 1648 года. На разных этапах войны казаки-наемники оказывались выступали то на одной, то на другой стороне.

В самый разгар осады Вены чехами и трансильванцами в закарпатские земли вступает 10-тысячное войско вольных запорожцев-наемников, срывающее планы коалиции против династии Габсбургов и вынуждающее их отступить. Однако после отказа Австрии выплатить корпусу причитающиеся деньги казаки возвратились в Сечь.

В 1631 году две тысячи запорожцев оказали поддержку армии Альбрехта фон Валленштейна в боях против Саксонии на территории Силезии. Из казаков-наемников были сформированы эскадроны легкой конницы, совершавшие глубокие рейды в тыл врага. При этом генералиссимус отдавал явное предпочтение опытным запорожцам, ставя их выше польских гусаров.

По сведениям французского еженедельника Gazette de France, конный отряд казаков под руководством полковника Тарасского выступил против войск генерала де Суассона. «Казаки напали на французов со страшным криком; наши люди (французы) не привыкли к такому крику, так испугались, что бросились бежать и отступили к болоту на другом берегу речки», — писало издание.

Запорожцы также выступали в составе австрийских кавалерийских полков и эскадронов в рейдах на северо-восточную Францию в 1636 году. Условия прохождения службы казаков-наемников были закреплены договором, согласно которому простому солдату надлежало ежемесячное жалование в 6 талеров, а командиру полка, полковнику по званию, — 200 талеров, в те времена считавшиеся целым состоянием. Однако австрийцы не всегда выполняли условия, вынуждая казаков покидать поле боя без обещанного вознаграждения.

Для Франции выносливые и отважные запорожцы также представляли большой интерес. В 1644 году в Варшаве представителям Сечи было изложено предложение короля Людовика XIV об условиях службы в армии на стороне страны, против которой еще вчера выступали казачьи полки. В письме посла графа де Бержи была подробно описана встреча с запорожским полковником Богданом Хмельницким, который, со спокойствием приняв предложение французов, в октябре 1645 года выступил в Кале по морю. 2400 казаков приняли участие в осаде Дюнкерка , в то время принадлежащего Испании , и повлияли на ее капитуляцию.

На службе у Польши Существует также легенда о том, что казачий полк под руководством Богдана Хмельницкого был нанят кардиналом для осады крепости Ла-Рошель. Однако французы оказались ничем не лучше австрийцев, оставив войско без гроша и вынудив казаков расторгнуть контракт и вернуться домой.

С образованием реестрового казачьего войска в конце XVI века часть запорожцев была официально привлечена правительством Речи Посполитой к службе. Основанием для его формирования служило подданство жителей Западной Украины польской короне. Однако большинство казаков не числилось в реестре и служило полякам за вознаграждение по случаю, охотно откликаясь на призывы военных эмиссаров, обещавших такие преференции, как расширение казачьих территорий и свободу православного вероисповедания.

В противостоянии Швеции и Речи Посполитой последняя, являясь сухопутной державой, не могла оказать сопротивления на море. Тут и пригодился военный опыт казаков, выступавших против турок на запорожских «чайках» — беспалубных плоскодонных челнах, атаковавших корабли султаната. В ночь с 30-е на 31 августа 1635 года казачья флотилия подобралась к шведам, атаковала их с установленных на челнах орудий и взяла один из наиболее крупных кораблей на абордаж.

Две недели запорожцы вызывали на бой шведов, но те держались особняком, избегая открытой атаки. После заключения мира между Польшей и Швецией запорожцы вернулись домой с 15 000 золотых и захваченными трофеями. Российская империя

С 1788 года после расформирования Запорожской Сечи началась история службы запорожских казаков российской короне. По приказу Екатерины II под руководством Александра Суворова были организованы подразделения на юге Российской империи, объединенные под названием «Войско верных запорожцев».

Позднее это военное формирование было переименовано в Черноморское казачье войско и принимало участие в Русско-турецкой, Кавказской и других войнах на стороне Российской империи. Потом оно было объединено с Хоперским и Кубанским полками в Кубанское казачье войско.