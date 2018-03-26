На Кубани пожарные проверят безопасность торгово-развлекательных центров

Уже в ближайшее время в регионе к проверкам ТРЦ, чтобы выявить возможные нарушения в пожарной безопасности зданий, где, как правило, собирается большое количество жителей и гостей Кубани, будут подключены специалисты профильных служб и органов исполнительной власти.

По словам Кондратьева, трагедия в Кемерово , не должна повториться. А все торговые и развлекательные центры должны быть надежно защищены от возникновения подобных ситуаций. Кроме того, будут проверены места пребывания и досуга детей.

Напомним, 25 марта в Кемерово в торговом центре «Зимняя вишня» произошел крупный пожар. По последним данным, которые все время меняются, погибли 53 человека. О судьбе еще 16-и взрослых и детей пока ничего неизвестно. Продолжаются поисково-спасательные работы.