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На Кубани пожарные проверят безопасность торгово-развлекательных центров
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На Кубани пожарные проверят безопасность торгово-развлекательных центров 

АиФ — Юг 1 час назад
Фото: АиФ – Юг
Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев поручил провести межведомственные проверки торгово-развлекательных центров в крае, сообщает пресс-служба Краснодарского края.
Курировать эту работу будет вице-губернатор Андрей Алексеенко.
Уже в ближайшее время в регионе к проверкам ТРЦ, чтобы выявить возможные нарушения в пожарной безопасности зданий, где, как правило, собирается большое количество жителей и гостей Кубани, будут подключены специалисты профильных служб и органов исполнительной власти.
По словам Кондратьева, трагедия в Кемерово, не должна повториться. А все торговые и развлекательные центры должны быть надежно защищены от возникновения подобных ситуаций. Кроме того, будут проверены места пребывания и досуга детей.
Напомним, 25 марта в Кемерово в торговом центре «Зимняя вишня» произошел крупный пожар. По последним данным, которые все время меняются, погибли 53 человека. О судьбе еще 16-и взрослых и детей пока ничего неизвестно. Продолжаются поисково-спасательные работы.
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