«Антинаркотический добровольческий десант» прибыл в астраханский колледж

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Астраханской области вместе с представителями региональной Дирекции молодежных программ и проектов провели профилактическое мероприятие «Антинаркотический добровольческий десант» в Астраханском автодорожном колледже.

Студентам в качестве яркой альтернативы сомнительным увлечениям предложили вступить в ряды различных объединений. Это антинаркотическое волонтерское движение, Российский союз молодежи, военно-патриотическое движение «Юнармия».

Ребятам рассказали о направлениях деятельности и о том, как участие в добровольческих организациях поможет им в дальнейшем. Это в частности, способствует созданию условий для развития личностных волонтерских качеств, реализации различных способностей, проявлению лидерской активности.