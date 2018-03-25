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«Антинаркотический добровольческий десант» прибыл в астраханский колледж
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«Антинаркотический добровольческий десант» прибыл в астраханский колледж 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 6 часов назад
Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Астраханской области вместе с представителями региональной Дирекции молодежных программ и проектов провели профилактическое мероприятие «Антинаркотический добровольческий десант» в Астраханском автодорожном колледже.
Студентам в качестве яркой альтернативы сомнительным увлечениям предложили вступить в ряды различных объединений. Это антинаркотическое волонтерское движение, Российский союз молодежи, военно-патриотическое движение «Юнармия».
Ребятам рассказали о направлениях деятельности и о том, как участие в добровольческих организациях поможет им в дальнейшем. Это в частности, способствует созданию условий для развития личностных волонтерских качеств, реализации различных способностей, проявлению лидерской активности.
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