Почему Пётр поселил сербов на Украине

Сербы утратили свою государственность в XV веке, когда территории южных славян были завоёваны Османской империей, сохранившей там тем не менее православную веру. Уже с XVII столетия произошли первые контакты московского правительства и сербского духовенства, которое рассматривало Россию как защитницу своих интересов на Балканах.

Ко времени правления Петра I взаимоотношения русских и южных славян становятся настолько тесными, что самодержец предлагает последним поселиться на Украине , где позже была образована Новая Сербия с населением более 26 тысяч человек. На связь народов влияло не только объединяющее православие, но и геополитическая обстановка того времени.

Балканские противоречия

В конце XVII века территория Балкан стала театром Великой Турецкой войны, которая являлась, по сути, серией вооружённых столкновений между христианскими государствами и Османской империей. Одним из таких конфликтов надеялись воспользоваться сербы для обретения утраченной независимости. Они неоднократно восставали против османского гнёта в течение XVI-XVII веков, чего не могла не заметить Австрийская (Габсбургская) монархия, подстегивавшая южных славян к созданию Иллирийского королевства.

Австрия признала сербского феодала Джордже Бранковича потомком местных князей, однако вскоре арестовала, когда он стал действовать слишком самостоятельно. Габсубрги не были заинтересованы в независимости сербов, рассматривая Балканы как часть своей империи. При поддержке населения австрийцам на первых порах удалось отбить на Балканах у Османской империи значительные территории, включая почти всю Сербию.

Однако их успех был недолговечен. Туркам вскоре удалось взять реванш, а поддержавшим Австрию сербам пришлось отступать вслед за союзными войсками на север. В результате беженцами стали 60-70 тысяч южных славян, в числе которых были наиболее зажиточные и влиятельные слои населения.

Русско-турецкие столкновения

На юго-востоке Османская империя была давними противником России, которая только с 1700 года перестала выплачивать дань Крымскому ханству, подчинявшемуся Турции . Несмотря на успех Азовских походов (1695 и 1696 годов) Пётр I не добился выхода к Чёрному морю, а османы были недовольны вынужденными уступками, поэтому очередной конфликт был неизбежен.

Ещё до начала новой войны сербская военная элита, проживавшая в Австрии, выразила преданность своему православному царю, пообещав в случае конфликта организовать выступление на стороне России. В 1710 году Османская империя объявила войну Петру I, который через год после её начала призвал балканские народы выступить против Турции.

Самодержец дважды обращался к австрийским сербам, прося их объединиться с русскими войсками для борьбы с «бусурманским игом». Однако широкой поддержке армии помешала Австрия, которая воспрепятствовала выступлению южных славян, в результате чего к России примкнуло всего 148 добровольцев.

Фактически существенное содействие Петру I оказали лишь черногорцы, в то время как сербы на подконтрольной туркам территории боялись организовывать восстания из-за того, что русская армия находилась далеко за Дунаем.

Русско-турецкая война (1710-1713) завершилась победой Османской империи, вернувшей себе Азов . Воевавшие на стороне Петра I черногорцы и сербы попросили у самодержца убежища, которое было предоставлено вместе с жалованием и землями в слободских полках.

Сербские «казаки»

Постоянные войны ослабляли турецкую гегемонию на Балканах, а очередное столкновение с Австрией привело к потере значительной части сербских территорий. Во вновь приобретённых землях Габсбурги осуществляли политику германизации автохтонного населения, урезая религиозные права православных.

Привилегированным положением пользовались только сербы, проживавшие на границе с Османской империей. Они получили название граничар (от нем. Grenze — граница), так как несли пограничную и военную службу. За это сербы освобождались от уплаты налогов и имели собственное управление.

По сути, граничары напоминали русских казаков, которые селились на окраинных землях и обладали широкой автономией. Поскольку крымские татары при поддержке Османской империи часто тревожили южные земли, Пётр I ради укрепления границ в 1723 году издал указ о «намерении в наших украинских городах содержать несколько полков конных гусарских из сербского народа».

Новая Сербия на Правобережной Украине

План по привлечению южных славян на пограничные территории был поручен черногорцу Ивану Албанезу, поселившемуся в России после окончания войны с турками в 1713 году. По данным источников, иностранец сумел привлечь только около 300 сербов, которых первоначально планировалось разместить на Украине, однако впоследствии южные славяне были отправлены в приволжский Царицын (ныне Волгоград ).

Активное переселение сербов началось при дочери Петра I — Елизавете. В 1751 году прибыло 419 человек, причем Австрия не препятствовала миграции. С этого времени процесс переезда стал массовым — уже через десять лет общее количество южных славян в России достигло 26 тысяч душ. Они были расселены в Новой Сербии (современная Кировоградская область Украины) и в Славяносербске (территории Донецка Луганска ).

Черногории, Первоначально на украинские земли планировалось привлекать хорошо зарекомендовавших себя граничар для обороны границ, однако в дальнейшем в Новой Сербии стали появляться также выходцы из Молдавии Македонии и Валахии. На граничар, несмотря на льготы, в Австрии оказывалось давление: Габсбурги стремились обратить южных славян в католичество или склонить к унии. В связи с этим переселение в Россию нашло у них отклик.

Новая Сербия просуществовала до 1764 года, когда Екатерина II решила упразднить пользовавшееся автономией образование. После этого часть сербов ушла на Кубань, примкнув к местным казакам. Таким образом, обрусевшие граничары окончательно объединились с родственным военным сословием.