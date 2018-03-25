Губернатор поздравил работников финансовых служб края с праздником

«Благополучие Кубани, ее дальнейшее экономическое и социальное развитие во многом зависит от вашей повседневной работы, от ваших инициатив, профессионализма и ответственности», — цитирует пресс-служба администрации Краснодарского края главу Кубани.

По его словам, Краснодарский край даже в сложных экономических условиях сохранил докризисный уровень собственных доходов, что позволило исполнить все социальные обязательства перед земляками.