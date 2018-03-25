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Губернатор поздравил работников финансовых служб края с праздником
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Губернатор поздравил работников финансовых служб края с праздником 

АиФ — Юг 2 часа назад
Фото: АиФ – Юг
Вениамин Кондратьев подчеркнул, что в регионе трудятся одни из лучших финансистов России.
«Благополучие Кубани, ее дальнейшее экономическое и социальное развитие во многом зависит от вашей повседневной работы, от ваших инициатив, профессионализма и ответственности», — цитирует пресс-служба администрации Краснодарского края главу Кубани.
По его словам, Краснодарский край даже в сложных экономических условиях сохранил докризисный уровень собственных доходов, что позволило исполнить все социальные обязательства перед земляками.
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