Как один казак одолел два турецких корабля

Турция во все времена была главной соперницей России на Чёрном море. Часто промышляя в южнороссийских регионах, она вызывала недовольство казаков. И здесь интересы Москвы , запорожцев и донцов были близки как никогда.

Иван IV Грозный , желая укрепить российские рубежи, направил в Запорожье «промышлять крымские улусы» своего воеводу Даниила Фёдоровича Адашева. Имеющий за плечами опыт Казанского похода и Ливонской войны, он и здесь смог сыскать славы.

В 1559 году сводный отряд московской армии и запорожских казаков числом в 8000 человек был сформирован вблизи Кременчуга . Там были подготовлены 150-200 казачьих чаек, на которых сводная ватага готовилась к морскому походу: «в малых челнах, как в больших кораблях».

Однако удача оказалась близка. Уже выходя из Днепровского лимана сводные войска заприметили большие турецкие судна. Благодаря неожиданной атаке, первое из них было взято под Очаковом. Второе южнее, вблизи Кирнбурнской косы. Впоследствии плененных турок пришлось отпустить, чтобы не ухудшать ещё более отношения Москвы и Порты.