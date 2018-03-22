Эксперты рассказали, почему кубанцы голосовали за Путина

Итоги выборов подведены — Кубань стала третьим регионом в стране по количеству отданных за действующего президента голосов. За Владимира Путина проголосовали 81,35% избирателей, а это более двух с половиной миллионов человек.

По мнению политолога Николая Петропавловского, это лучшие в плане организации выборы за 16 лет.

России. «На такую высокую явку подействовали сразу несколько факторов, — говорит Николай Петропавловский . — Первый из них территориальный. Кубань — это край, а не область. Исходя из градации субъектов, мы всегда находились на самом краю империи. А это определенная ментальность. В нашем случае «аграрно-военная». Простым языком — мы всегда пахали, да Родину защищали. И ментальность эта никуда не делась. Потому мы как раньше идем за «верховным главнокомандующим». Второй фактор — это то, что выборы совпали по дате с годовщиной присоединения Крыма Краснодарский край — единственный, среди других субъектов, сосед Крыма. Во время присоединения тысячи кубанских казаков обеспечивали безопасность. Тысячи семей переживали за своих отцов и дедов. Для нас это не просто слова, не картинка в телевизоре. Это коснулось многих жителей края. Отсюда уже другой уровень гражданской ответственности. И третий фактор, пусть и не самый важный. На руку сработала погода. Хоть и дул сильный ветер — сильно не разгуляешься, но было тепло — и люди с удовольствием прошлись до избирательного пункта».

Также, по мнению экспертов, на единение, а в конечном счете на высокую явку сработал постоянный прессинг со стороны западных держав. То есть это, в том числе, формировало мощный запрос на лидера страны, способный дать адекватный ответ всем «друзьям» и недругам.

«Большую роль сыграла работа доверенных лиц, как федеральных, так и краевых, представляющих Владимира Путина, — считает политтехнолог Александр Топалов. — Надо было видеть волонтеров и гостей штаба на встречах с Лещенко, Безруковым, Ермаковым, Скрипкиным и другими ддоверенными лицами. Они в полной мере донесли до избирателей главный тезис: Путин — лидер, его лидерство неоспоримо, нужно прийти на участки и продемонстрировать свою поддержку «ногами» и «голосами».

Кстати, в числе доверенных лиц — пятеро кубанцев, и среди них наш великий композитор и руководитель Кубанского казачьего хора Виктор Захарченко . А в штабе Владимира Путина на Кубани работали такие авторитетные известные люди, как Герой Труда, депутат ЗСК Иван Артеменко , ректор Кубанского аграрного университета, вице-спикер ЗСК Александр Трубилин и многие другие.

Напомним, по данным регионального штаба Владимира Путина доверенные лица провели 74 встречи с избирателями, 68 раз участвовали в дебатах по 16 темам. В штаб вошла 21 общественная организация — несколько партий и молодежных объединений, национальные общины, что позволило объединить самые широкие слои населения Краснодарского края.