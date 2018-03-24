Как молодой император обошёл Наполеона

Когда Александр Павлович принял бразды правления огромной империи, ему ещё не исполнилось и 24 лет. Царю предстояло вывести страну из запутанной внешнеполитической позиции, в которой она оказалась вследствие беспорядочной политики Павла I. Несмотря на юный возраст, Александр проявил себя незаурядным дипломатом и стратегом, готовым к противостоянию с самим Наполеоном.

Непростое наследство

Короткое правление императора Павла привело к нарушению внешнеполитической линии, выстроенной при Екатерине. Если сначала Россия активно противодействовала революционной Франции , направив в Италию Швейцарию армию Суворова, то под конец правления Павла Россия вступила в союз с Наполеоном и объявила войну Англии , направив казаков «на завоевание Индии».

Персии. Теперь Александр должен был вернуть прежних союзников: во многом, именно антианглийская позиция отца спровоцировала печально известный переворот 12 марта. Однако при сближении с Англией и Австрией и прекращении действия русско-французского союза царю было необходимо сохранить расположение всесильного Наполеона. Спокойствие на западе требовалось Российской империи для того, чтобы достичь своих задач на востоке, в частности, за счёт Турции

Последовали продолжительные и сложные переговоры. В результате, 8 октября 1801 был подписан русско-французский договор, а также секретная конвенция. Согласно этим документам, между обеими странами устанавливался мир и взаимопонимание. Более того, государства обязывались сообща решать проблемы Италии и Германии

Такое решение не только отражало значимость России для европейских дел, но и предоставляло возможность сдерживать французскую экспансию. В это же время царь вышел из «квази-войны» с Англией и направил в Вену письмо с надеждой на возобновление добрососедских отношений.

Таким образом, в 1801 году молодой Александр надеялся посредством этой системы договоров обеспечить стране передышку на западе, а также сдержать агрессию Бонапарта. Реальность, однако, заставила его круто изменить свои планы.

Гром наполеоновских пушек

Тем временем во Франции установилась единоличная власть Наполеона: в 1802 году Бонапарт объявил себя пожизненным консулом, а в 1804 году короновался в качестве императора.

Хотя само такое поведение «корсиканского выскочки» уже могло обратить против него армии всех европейских монархов, реальный повод для войны нашёлся совершенно неожиданно. Бонапарту сообщили, что в заговоре и попытке покушения на него замешан не кто иной как герцог Энгиенский, брат казнённого Людовика XVI. По приказу императора герцог был насильно вывезен французскими солдатами из независимого княжества Баден.

Попрание суверенитета Бадена и то, с какой жестокостью император расправился с герцогом, вызвали широкий резонанс в Европе и привели к началу новой войны. Ещё в 1803 году закончился короткий период мира, Франция и Англия возобновили боевые действия.

Здраво оценив ситуацию, Александр принял решение о формировании новой антинаполеоновской коалиции, уже третьей по счёту. Кроме России, Австрии и Англии в неё вошли Швеция , Османская империя и Неаполитанское королевство. Однако даже столь внушительный альянс не мог уравновесить мощи французской армии и военного гения Наполеона: в декабре 1805 года союзная русско-австрийская армия была наголову разбита под Аустерлицем.

Австрия вышла из войны, а Россия была вынуждена прекратить боевые действия и отозвать свой экспедиционный корпус из Европы.

Царь понимал, что неудача России и Австрии только усилит гегемонию Франции, поэтому совместно в Великобританией приступили к созданию IV антинаполеоновской коалиции. Новым союзником на этот раз выступила Пруссия, чья многочисленная и боеспособная армия должна была стать мощной опорой альянса.

Однако и здесь молниеносный удар наполеоновской армии быстро сломил сопротивление пруссаков: мощные крепости и вымуштрованные гарнизоны сдавались без боя, а после поражения пруссаков при Йене и Ауэрштедте великая армия Наполеона вошла в Берлин.

Здесь по коалиции был нанесен ещё один мощный удар: в столице покорённой Пруссии французский император объявил об установлении Континентальной блокады Великобритании. Вскоре и русские, потерпев поражение под Фридландом в июне 1807, были вынуждены пойти на переговоры.

Тильзит

7 июля 1807 года на плоту на реке Неман состоялось знаменитое свидание двух императоров, положившее конец войне. Соглашение, подписанное по итогам Тильзитской встречи было воспринято русской общественностью негативно: страна делала значительные уступки Наполеону в виде создания Герцогства Варшавского из польских земель Пруссии, а также в отторжении от королевства земель на левом берегу Эльбы.

Россия брала на себя роль посредницы на англо-французских переговорах, а в случае их завершения провалом, обязывалась присоединиться к континентальной блокаде не позднее конца 1807 года.

Однако эти уступки были компенсированы благожелательным нейтралитетом Наполеона в отношении политики России в Финляндии и на Балканах (война со Швецией планировалась, а с Турцией уже велась). Более того, дипломатическое мастерство Александра позволило уберечь от уничтожения Пруссию. Считается, что Наполеон сохранил королевство «из уважения к русскому царю».

Именно прусская армия, перешедшая на строну антинаполеоновской коалиции в начале 1813 года после отступления Великой армии из России, сыграла большую роль в победе над Францией.

Формулировки Тильзитского мира были таковы, что каждая из сторон получила широкие возможности в будущем по-своему трактовать соглашение. Вопреки ожиданиям, жизненно важная торговля между Россией и Великобританией не была полностью прервана Континентальной блокадой: Французские требования удавалось обойти, в том числе и с использованием кораблей под флагом молодых США

Сам же Тильзитский мир не являлся монолитным урегулированием ситуации в Европе, подчинявшим русского царя воле французского императора. Напротив, условия мира, делали будущее возобновление войны против Франции возможным.