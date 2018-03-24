Ещё
Жители Краснодара пишут контрольную по математике, предложенную «Яндекс»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Жители Краснодара пишут контрольную по математике, предложенную «Яндекс» 

АиФ — Юг 3 часа назад
Фото: АиФ – Юг
«Яндекс» проводит в Краснодаре контрольную по математике, сообщает пресс-служба «Яндекс».
Жители города принимают в ней участие как онлайн, так и в Кубанском государственном технологическом университете до 13:00.
Контрольная «Что и требовалось доказать» включает десять задач. Для их решения достаточно знать школьную программу.
Задания есть и на сайте проекта, приступить к ним можно в любой момент в течение суток — работа должна быть сдана до 12:00 завтрашнего дня.
Напомним, жители Краснодара охотно принимают участие в контрольных «Яндекс» с 2015 года.
АиФ — Юг: последние новости
В Краснодаре с Северного моста упала девушка Хлеб кубанской выпечки победил во всероссийском конкурсе «Судите только по делам». Худрук Кубанского казачьего хора о предназначении
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Над Крымским мостом нависла угроза414
«ЦРУ готовило переворот в России»465
Васильева спасла умирающего Добронравова15
Смелые фото «русской Кардашьян» взорвали Сеть105
Украинцы устали от Украины89
Видео
01:00
Двойной агент Скрипаль обратился к Путину
Происшествия
02:23
Садальский рассказал о тяжелой утрате
Шоу-бизнес
02:12
Собчак напомнила о своей беременности
Шоу-бизнес
01:26
Васильева спасла умирающего Добронравова
Шоу-бизнес
Порошенко выдвинул России новое обвинение
Украина В мире
02:54
«ЦРУ готовило переворот в России»
В мире Политика
00:55
Звезда «Дома-2» лишилась зрения
Шоу-бизнес
01:03
Проигравший спор Грудинин сбрил усы
Политика
00:14
Новейший российский БТР нырнул под воду и всплыл
Оружие Армия
00:56
«What is going on»: Басков против Оззи Осборна
Шоу-бизнес Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение