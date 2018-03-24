Жители Краснодара пишут контрольную по математике, предложенную «Яндекс»

Жители города принимают в ней участие как онлайн, так и в Кубанском государственном технологическом университете до 13:00.

Контрольная «Что и требовалось доказать» включает десять задач. Для их решения достаточно знать школьную программу.

Задания есть и на сайте проекта, приступить к ним можно в любой момент в течение суток — работа должна быть сдана до 12:00 завтрашнего дня.

Напомним, жители Краснодара охотно принимают участие в контрольных «Яндекс» с 2015 года.