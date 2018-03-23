В Омске открылся посвященный традиционной русской культуре этнофорум

ОМСК , 23 марта. / ТАСС /. Этнофорум «Академия русской культуры» открылся в пятницу в Омске. Его участники с 23 по 25 марта смогут ознакомиться с традиционными русскими костюмами, послушать народную музыку, узнать больше о художественно-прикладных промыслах и русской кухне.

"Главная цель этого мероприятия — показать, что русская культура, традиции русского народа — это не абстрактное прошлое, а современность, без которой мы не можем существовать. Это тот ресурс, который определяет, сохранимся ли мы как нация в будущем", — заявил журналистам эксперт форума, кандидат филологических наук, руководитель этнокультурных проектов «Русские сезоны», «Томский Этнофорум», «Дни Сибири», заведующий лабораторией социальной идентичности Томского государственного университета Даниил Крапчунов.

По его словам, на форуме, в частности, пройдут лекции «Традиционный костюм русских в Сибири», «Русский стиль: от национального символа до мировой моды», «Русский традиционный костюм. Хранители», «Реализация этнокультурных проектов в культурно-досуговой деятельности», «Феномен системы песенных традиций русских сибиряков», «Русский код: традиционная культура в аспекте национальной безопасности».

Участники мероприятия обсудят роль самодеятельного творчества в сохранении и популяризации нематериального культурного наследия, способы сохранения нематериального культурного наследия, проблемы возрождения казачьей культуры в России . В историческом парке «Россия — моя история» на выставке «Русский мир в небесном и земном» с 22 марта представлены народные костюмы XIX-XX веков и более 80 предметов быта из коллекции Омского государственного историко-краеведческого музея и историко-культурного комплекса «Старина Сибирская».

В разные дни для гостей форума пройдут концерт «Песни Тихого Дона», концерт-презентация уникальных певческих традиций Омского региона «Непрерванная нить». Финальным событием форума станет перформанс в рамках проекта «ЭтноМодно» с показом крестьянских костюмов XIX века.