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В КПРФ предложили расширить использование Знамени Победы
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В КПРФ предложили расширить использование Знамени Победы 

Парламентская газета 4 часа назад
Фото: Парламентская газета
Депутаты фракции КПРФ предложили расширить использование Знамени Победы во все знаменательные для России дни. Соответствующий законопроект Госдума рассмотрела в первом чтении в пятницу.
По словам член Комитета Госдума по делам национальностей Александра Кравца, законодательная инициатива расширяет порядок использования Знамени Победы. «Нужно как можно чаще поднимать этот символ, надо использовать его везде рядом с триколором. Пусть Европа помнит, кто сыграл ключевую роль во Второй мировой войне», — сказал он. Депутат отметил, что не нужно стесняться Знамени Победы, которая для многонационального российского народа является «даже больше, чем символом или религией».
«Оно становится для нашего многонационального народа одной из черт национального признака. Все мы с вами сопричастны к этому Знамени через своих предков», — добавил Кравец. Член Комитета Госдумы по обороне Владимир Богодухов отметил, что Знамя Победы является символом Великой Отечественной войны и активно используется во время празднования 9 Мая, поэтому комитет не поддерживает концепцию законопроекта и рекомендует его отклонить.
«Авторы предлагают повсеместное использование Знамени, в том числе на праздниках, которые не имеют никакого отношение к ВОВ. На наш взгляд, не уместно использовать Красное Знамя на праздновании победы в куликовской битве или Дня студенчества», — сказал он. Законопроект отклонили в первом чтении.
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