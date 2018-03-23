Стартовал второй этап реализации билетов на «Славянский базар»

Второй этап реализации билетов на «Славянский базар в Витебске » начался 23 марта, сообщили БЕЛТА в дирекции форума. На втором этапе продаж стали доступны билеты на все проекты в Летнем амфитеатре — как объявленные ранее, так и новые.

В фестивальной программе появились концерты Зары, Кубанского казачьего хора и «Ночи юмора». В рамках традиционного концерта «Союзное государство приглашает…» состоится творческий вечер оркестра «Фонограф-симфо-джаз» под руководством Сергея Жилина с участием популярных артистов, победителей телевизионных проектов и международных фестивалей.

В продажу поступили билеты на концерты «Шансон ТВ — все звезды» и «Ритмы лета». В первые три дня, как и на первом этапе, билеты можно будет приобрести только в кассах Витебска. С 26 марта они будут доступны также на сайтах и в кассах билетных операторов kvitki.by и ticketpro.by.

Между тем Полная программа «Славянского базара» будет объявлена в начале апреля. Об этом сообщил сегодня на брифинге генеральный директор Центра культуры «Витебск» — директор фестиваля Александр Сидоренко. «В начале апреля мы объявим всю программу фестиваля на оставшихся площадках. Это концертный зал „Витебск“, Витебская областная филармония, драматический театр имени Я. Коласа», — сказал директор форума. Количество проектов форума увеличилось.

"Все площадки будут полностью загружены, а в концертном зале «Витебск», наверное, даже по два концерта предстоит проводить каждый день", — заявил Александр Сидоренко . Кроме того, ведется работа над выставочной программой, по которой в дирекцию также поступают предложения.

XXVII Международный фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске» пройдет с 12 по 16 июля. Дополнительные мероприятия запланированы 7-11 и 17-18 июля.