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Подросток, пропавший в лесу на Кубани, вернулся домой
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Подросток, пропавший в лесу на Кубани, вернулся домой 

РИА Новости 21 минуту назад
Фото: РИА Новости
КРАСНОДАР, 23 мар — РИА Новости. Заблудившийся в лесу на Кубани 15-летний подросток спустя сутки сам вернулся домой, сообщает пресс-служба СУСК РФ по Краснодарскому краю.
Ранее сообщалось, что к правоохранителям обратилась 32-летняя местная жительница с заявлением о том, что в четверг утром ее 15-летний сын ушел из дома в лес и до сих пор не вернулся. По словам женщины, в районе обеда сын позвонил ей и сообщил что заблудился, через некоторое время связь с подростком прервалась. Личный состав полиции был поднят по команде «Общий сбор». Для поисков использовался беспилотный летательный аппарат. СК организовал доследственную проверку.
"Обнаружен заблудившийся в лесу подросток, сам пришел домой", — сообщили в СУСК РФ по региону.
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