Губернатор Кубани посоветовал некоторым чиновникам уволится

Краснодар . 23 марта — Новая Кубань. Что странно, в антирейтинге оказалась краевая столица. Компанию ей составили Крыловский и Каневской районы. А вот в Славянском, Красноармейском, Староминском, Тихорецком Тимашевском районах поручения главы региона выполняются добросовестно. Об этом Вениамин Кондратьев рассказал во время традиционного «часа контроля». Из ведомств губернатор в хорошем смысле выделил краевые министерства образования и культуры, а также департамент промышленной политики.

Как рассказал начальник контрольного управления администрации края Максим Туровец, в двух муниципалитетах — Крыловском и Новокубанском районах, серьезно затянуты сроки строительства школ. Это вызвало негодование губернатора: он еще раз напомнил, что возведение общеобразовательных учреждений является для края приоритетным направлением.

Кроме того, были затронуты вопросы, касающиеся неисполнения поручений по реконструкции учреждений культуры, спортивных и социальных объектов, строительству объездных дорог. Например, в Крыловском районе не достроен кинотеатр, в Каневском — две котельные, а в Апшеронском — не проведены берегоукрепительные работы, сообщает пресс-служба администрации Кубани.

Комментируя это, Вениамин Кондратьев сказал, что несмотря на большое количество поручений, они должны выполняться.

— Кто так не может, не должен оставаться в структуре. Люди, которые во власти, не работают, они служат, — резюмировал губернатор.