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Утверждена трехлетняя целевая программа поддержки казачества на территории региона
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Утверждена трехлетняя целевая программа поддержки казачества на территории региона 

Портал органов государственной власти Ярославской области 5 часов назад
Фото: Портал органов государственной власти Ярославской области
Утверждена региональная целевая программа поддержки казачества на ближайшие три года. Общий объем финансирования составит 2 миллиона 230 тысяч рублей. Об этом на заседании рабочей группы при комиссии ЦФО совета при Президенте РФ по делам казачества в Ярославской области сообщил заместитель губернатора Андрей Шабалин.
Документ предусматривает проведение ряда мероприятий, направленных на совершенствование организации службы российского казачества, поддержку его экономического развития и организацию работы с казачьей молодежью.
— Наша задача — развивать деятельность казачьих обществ, — сказал Андрей Шабалин. — Понятно, что многое зависит от истории: есть регионы, где предпосылки для этого более развиты. Но государство поддерживает стремление казачества к возрождению. Мы заинтересованы в привлечении казаков к военной службе, а также к охране государственных границ, общественного порядка.
Было отмечено, что все мероприятия в рамках реализации стратегии развития государственной политики РФ в отношении российского казачества и в прошлом, и в текущем году в регионе выполняются в соответствии с установленными сроками. Однако была акцентирована важность усиления работы по включению ярославских организаций в государственный реестр казачьих обществ РФ, созданию добровольных народных дружин и организации призыва казаков на военную службу.
Наиболее активны казаки в Ярославле и Рыбинске. Они помогают в обеспечении охраны общественного порядка во время новогодних и рождественских праздников, Дня Победы, дней городов. Также члены казачьей дружины традиционно осуществляют патрулирование территории Волжского парка в летнее время.
В целях стимулирования членов добровольной дружины администрация Рыбинска предоставила им возможность заниматься физической подготовкой в спортивном и тренажерном залах, а также в плавательном бассейне.
С 2016 года в рамках патриотического воспитания молодежи в школе №28 открыт класс казачьей направленности.
Также в настоящее время прорабатывается вопрос создания летнего казачьего лагеря на базе патриотического лагеря «Витязь».
Портал органов государственной власти Ярославской области: последние новости
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