В Краснодаре зарегистрировано 1 млн 488 тысяч жителей, сообщил мэр кубанской столицы Евгений Первышов на внеочередном заседании городской Думы.
Вчера, краснодарский градоначальник выступил перед депутатским корпусом с отчетом о проделанной работе за 2017 год.
В первую очередь мэр отметил количество зарегистрированных жителей. По данным регионального МВД, население краевого центра составляет не менее 1 млн 488 тысяч человек.
Причем, с учетом «маятниковой» миграции, эта цифра может быть еще больше.
Из-за этого город испытывает проблемы «роста». Увеличивается нагрузка на дороги, инженерные сети, социальную инфраструктуру.