В Краснодаре зарегистрировано 1 млн 488 тысяч жителей

Вчера, краснодарский градоначальник выступил перед депутатским корпусом с отчетом о проделанной работе за 2017 год.

В первую очередь мэр отметил количество зарегистрированных жителей. По данным регионального МВД, население краевого центра составляет не менее 1 млн 488 тысяч человек.

Причем, с учетом «маятниковой» миграции, эта цифра может быть еще больше.

Из-за этого город испытывает проблемы «роста». Увеличивается нагрузка на дороги, инженерные сети, социальную инфраструктуру.