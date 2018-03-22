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В Краснодаре зарегистрировано 1 млн 488 тысяч жителей
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В Краснодаре зарегистрировано 1 млн 488 тысяч жителей 

АиФ-Кубань 6 часов назад
Фото: АиФ-Кубань
В Краснодаре зарегистрировано 1 млн 488 тысяч жителей, сообщил мэр кубанской столицы Евгений Первышов на внеочередном заседании городской Думы.
Вчера, краснодарский градоначальник выступил перед депутатским корпусом с отчетом о проделанной работе за 2017 год.
В первую очередь мэр отметил количество зарегистрированных жителей. По данным регионального МВД, население краевого центра составляет не менее 1 млн 488 тысяч человек.
Причем, с учетом «маятниковой» миграции, эта цифра может быть еще больше.
Из-за этого город испытывает проблемы «роста». Увеличивается нагрузка на дороги, инженерные сети, социальную инфраструктуру.
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