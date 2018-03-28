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Евсей Ленинградский: первый босс русской мафии в Америке
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Евсей Ленинградский: судьба первого босса русской мафии в Америке 

Русская Семерка 2 часа назад
Фото: primecrime.ru
Свое прозвище еврейский мафиози Евсей Агрон получил по месту рождения — в городе на Неве он появился на свет, пережил вместе с семьей блокаду. До приезда в Америку Евсей Ленинградский в СССР был неоднократно судим за совершение тяжких преступлений.

Вымогатель у своих

На Запад Евсей Ленинградский перебрался в начал 70-х годов. Занимался сутенерством и мошенничеством в Гамбурге, в 1975 году Агрон переехал в Нью-Йорк. Русскоязычные эмигранты на Брайтоне знали, что за дела проворачивает этот еврей и побаивались воровского авторитета. По сравнению с другими криминальными воротилами, Агрона больше боялись, чем уважали. Тех, кто не верил в могущество Евсея Ленинградского, он убеждал в обратном силой.
В одном из нью-йоркских кантри-клубов Агрон устроил себе офис, где проходили встречи его рэкетирской ОПГ. Евсей Ленинградский обложил данью выходцев из России, занимавшихся мелким бизнесом или какой-либо частной практикой. Эмигранты предпочитали платить, поскольку слухи о суровом нраве криминального авторитета распространялись быстро. Агрон ходил с электрошокером, предназначавшимся для крупнорогатого скота, этим устройством Евсей пытал своих жертв.

Укрепление влияния

Агрон наладил связи с итальянским преступным кланом Дженовезе и раввином Рональдом Гринвальдом, стремившимся участвовать в активной политической деятельности. Многочисленная итальянская мафия, структура которой была более организованной, чем ОПГ Евсея Ленинградского, получила возможность «бомбить» русские кварталы Нью-Йорка.
В 1980 году на Агрона было совершено первое покушение. Врагов у него хватало. Авторитет получил огнестрельное ранение в живот. Охраняли бандита представители дружественной итальянской преступной группировки. Евсей Ленинградский не стал выдавать заказчиков и исполнителей полиции, сказав, что разберется с ними сам. Оправившись после покушения, Агрон продолжал укреплять свое влияние в преступной среде Нью-Йорка. Его подопечные чаще всего нападали на грузовые фургоны и грабили их. Постепенно помимо Нью-Йорка русская мафия проникла еще в несколько американских крупных городов.
Спустя четыре года после первого покушения в Агрона снова стреляли. На этот раз пули попали в лицо и шею, оставив на всю его, как потом оказалось, совсем недолгую, жизнь шрамы. Евсей Ленинградский снова не сдал своих врагов полиции. Главным подозреваемым у Агрона был Борис Гольдберг, в прошлом эмигрант из СССР, некоторое время живший в Израиле и служивший там в армии. Гольдберг возглавлял конкурирующую ОПГ, вооруженную до зубов, в числе прочих криминальных дел его банда занималась и торговлей наркотиками.
Банды Гольдберга и Агрона делили территорию влияния, у каждой на этот счет были свои претензии. Переговоры ни к чему не приводили. После покушения Агрон и Гольдберг снова встретились, чтобы расставить все точки над «i». В клубе Гольдберга ожидали порядка 50 вооруженных боевиков Евсея Ленинградского. Разъяренный Агрон, не скрывавший, что подозревает Гольдберга в заказе покушения, хотел пристрелить конкурента на месте. Но и Гольдберг хорошо подготовился к встрече: на улице перед клубом босса дожидалась целая вооруженная толпа членов его ОПГ. Не желая обострять ситуацию, Агрон и Гольдберг разошлись мирно.

Третье и последнее покушение

Спустя год пули наемного убийцы все же достали Евсея Ленинградского — 53-летнего Агрона застрелили в лифте его дома в Манхэттене, когда он вышел из своей квартиры. Смерть наступила мгновенно. Так завершилась жизнь первого известного русскоязычного мафиози, действовавшего в Америке.
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