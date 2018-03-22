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Отели Кубани меняют программы all inclusive, чтобы не попасть в черный список Ростуризма
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Отели Кубани меняют программы all inclusive, чтобы не попасть в черный список Ростуризма 

ТАСС 1 час назад
КРАСНОДАР, 22 марта. /ТАСС/. Отели Краснодарского края, работающие по системе all inclusive, вынуждены вносить изменения в свои программы и отделять стоимость номеров от стоимости услуг, чтобы уложиться в заданные постановлением правительства РФ ценовые рамки. Об этом сообщил в четверг журналистам министр курортов, туризма и олимпийского наследия региона Христофор Константиниди.
Первый в истории России домашний чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля. Матчи примут 11 городов, в том числе Сочи. Также в Краснодарском крае будут базироваться сборные Испании (Краснодар), Польши и Бразилии (Сочи), Дании (Анапа), Исландии и Швеции (Геленджик). Ростуризм с 23 января публикует черные списки российских отелей, завышающих цены на размещение в период проведения чемпионата, в него попали и гостиницы в кубанских городах.
"Для средств размещения работающих по системе all inclusive, для них это сложно [соответствовать требованиям по цене], потому что они же не просто продают номер — они продают анимацию бесплатную с этим номером, напитки алкогольные и безалкогольные, питание. Мы сейчас решаем эту задачу — они на период проведения чемпионата мира просто разделяют чек и дают возможность приобрести только номер, хотя это не всегда соответствует стратегии и вызывает сложности. Но все понимают значение мероприятия, все идут на встречу", — сказал министр.
Он уточнил, что несколько отелей Краснодарского края уже попали в черный список Ростуризма из-за того, что, по оценкам федерального ведомства, завысили цены на номера в период подготовки и проведения чемпионата. Часто это происходит из-за того, что собственники отелей не знают требования или не до конца понимают их. По словам Константиниди, когда власти курорта или региона узнают о том, что цена не соответствует требованиям, то оперативно предупреждают гостиницу.
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