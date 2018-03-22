Двух депутатов думы Краснодара лишили мандатов из-за недостоверных деклараций о доходах

КРАСНОДАР , 22 марта. / ТАСС /. Депутаты думы Краснодара проголосовали за лишение мандатов двух своих коллег Георгия Стрельникова и Сергея Суслова , которые указали неполные или недостоверные сведения о доходах в декларациях 2015 и 2016 годов, сообщила в четверг пресс-служба городской администрации.

"На 51-м заседании городской Думы парламентарии досрочно прекратили полномочия двоих депутатов. Такое решение было принято по результатам тайного голосования на основании представления губернатора Кубани Георгий Стрельников на заседании не присутствовал, Сергей Суслов взял слово и заявил, что в случае лишения его полномочий он обжалует решение в суде, и уже подал жалобу в прокуратуру ", — говорится в сообщении.

Уточняется, что причиной прекращения полномочий стало то, что депутаты предоставили «недостоверные и неполные сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за 2015 и 2016 годы». За досрочное прекращение полномочий депутатов проголосовали 38 членов гордумы, один был против, двое воздержались.