По инициативе губернатора двух депутатов Гордумы Краснодара лишили мандатов 

Краснодар. 22 марта — Новая Кубань. Сегодня в ходе 51 заседания Городской Думы краевой столицы парламентарии проголосовали за лишение депутатских полномочий Георгия Стрельникова и Сергея Суслова.
Обсуждение данного вопроса было вынесено на повестку дня на основании представления губернатора Кубани Вениамина Кондратьева. Причиной стали недостоверные и неполные сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за 2015 и 2016 годы, которые Стрельников и Суслов предоставили в соответствующие контрольные органы.
Георгий Стрельников отсутствовал на заседании, Сергей Суслов взял слово и заявил, что в случае лишения его полномочий он обжалует решение в суде и уже подал жалобу в прокуратуру, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.