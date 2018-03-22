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По инициативе губернатора двух депутатов Гордумы Краснодара лишили мандатов
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По инициативе губернатора двух депутатов Гордумы Краснодара лишили мандатов 

Новая Кубань 2 часа назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 22 марта — Новая Кубань. Сегодня в ходе 51 заседания Городской Думы краевой столицы парламентарии проголосовали за лишение депутатских полномочий Георгия Стрельникова и Сергея Суслова.
Обсуждение данного вопроса было вынесено на повестку дня на основании представления губернатора Кубани Вениамина Кондратьева. Причиной стали недостоверные и неполные сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за 2015 и 2016 годы, которые Стрельников и Суслов предоставили в соответствующие контрольные органы.
Георгий Стрельников отсутствовал на заседании, Сергей Суслов взял слово и заявил, что в случае лишения его полномочий он обжалует решение в суде и уже подал жалобу в прокуратуру, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
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