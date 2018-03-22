Турпоток в Краснодарском крае вырос зимой на 20%

"Этой зимой турпоток в регионе увеличился на 20%. С декабря по февраль наши курорты приняли более 1,5 млн отдыхающих. В прошлом году эта цифра составила 1,2 млн Однако горнолыжный сезон в крае не ограничивается тремя месяцами зимы. До конца апреля у гостей и жителей Кубани есть возможность прокатиться на лыжах на современных курортах европейского уровня", — сказал губернатор.

По его данным, больше всего туристов — около 740 тыс. человек — приняли курорты Сочи

"Многие говорили, о том, что Сочи не станет круглогодичным курортом, что люди быстро пресытятся и перестанут ездить на наши курорты. Но это не так. Сегодня мы видим, что люди из года в год к нам возвращаются", — отметил Кондратьев.

Он добавил, что зимний отдых в регионе не ограничивается горнолыжным спортом. Отдыхающим доступны интересные туристические объекты, экскурсии и турмаршруты. Кроме того, чтобы привлечь туристов в межсезонье более 50 здравниц Кубани сейчас реализуют путевки со скидками до 50%. Практика, по данным собеседника, оказалась успешной и рекомендована другим регионам.