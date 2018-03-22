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Турпоток в Краснодарском крае вырос зимой на 20%
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Турпоток в Краснодарском крае вырос зимой на 20% 

ТАСС 56 минут назад
Фото: ВК Пресс
КРАСНОДАР, 22 марта. /ТАСС/. Число туристов, посетивших курорты Краснодарского края с декабря по январь, превысило 1,5 млн человек. Это на 20% больше, чем годом ранее, сообщил в интервью ТАСС губернатор Вениамин Кондратьев.
"Этой зимой турпоток в регионе увеличился на 20%. С декабря по февраль наши курорты приняли более 1,5 млн отдыхающих. В прошлом году эта цифра составила 1,2 млн Однако горнолыжный сезон в крае не ограничивается тремя месяцами зимы. До конца апреля у гостей и жителей Кубани есть возможность прокатиться на лыжах на современных курортах европейского уровня", — сказал губернатор.
По его данным, больше всего туристов — около 740 тыс. человек — приняли курорты Сочи.
"Многие говорили, о том, что Сочи не станет круглогодичным курортом, что люди быстро пресытятся и перестанут ездить на наши курорты. Но это не так. Сегодня мы видим, что люди из года в год к нам возвращаются", — отметил Кондратьев.
Он добавил, что зимний отдых в регионе не ограничивается горнолыжным спортом. Отдыхающим доступны интересные туристические объекты, экскурсии и турмаршруты. Кроме того, чтобы привлечь туристов в межсезонье более 50 здравниц Кубани сейчас реализуют путевки со скидками до 50%. Практика, по данным собеседника, оказалась успешной и рекомендована другим регионам.
Краснодарский край является одним из основных туристических регионов РФ. В 2017 году край посетили около 16 млн туристов, в 2018 году турпоток прогнозируется на уровне 16,2 млн человек.
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