Почему Антанта предала Белую гвардию

С 1917 по 1922 года Россию корежила страшная гражданская война. Число погибших в боях, казненных, умерших от голода и эпидемий достигло 19-21 миллионо человек, 12-13% населения. 2 миллиона эмигрировало на чужбину. Фильмы показывают нам поистине героическую эпоху, самоотверженных комиссаров и чекистов, «бумбарашей» и «неуловимых мстителей». Но легенды создавались победителями, на самом деле романтики в великой трагедии было мало. А тем более, в лагере красных. [С-BLOCK]

Революция 1917 года стала результатом грязного заговора. В его подготовке и финансировании участвовала противница России в Мировой войне, Германия . Участвовали и союзники: правительства, спецслужбы и банковские круги Англии США . Россия была для них главным конкурентом в мировой экономике, вот ее и обрушили в хаос.

Большевики, захватив власть, проявили себя самой жестокой и беспринципной из революционных партий. Демагогией они привлекли на свою сторону чернь, шкурников, уголовников. Провозглашалось: «Грабь награбленное»! Хулиганам и хамам подарили полную вседозволенность, натравливая их на противников. Страну захлестнули террор, погромы, насилие. Но не все русские люди трусливо поджали хвосты и подчинились узурпаторам. В противовес красным поднялась Белая гвардия. И вот в ее-то ряды потянулись лучшие сыны России, самые горячие, искренние патриоты, готовые жертвовать собой за честь и величие родины: офицеры, студенты, гимназисты, казаки. [С-BLOCK]

Их борьба была высочайшим подвигом. Они начинали с нуля, оружие и патроны добывали в боях. Голодные и оборванные, творили чудеса, громили двадцатикратно превосходящие полчища врагов. Освобождали губернию за губернией, и жители исстрадавшихся городов встречали избавителей колокольным звоном, забрасывали цветами. В занятых белыми областях налаживались законность и порядок, нормальная человеческая жизнь. Киевский профессор А. Гольденвейзер писал: «Эпоха добровольцев была эпохой возрождения и восстановления всего разрушенного советским режимом».

И все-таки белогвардейцы не смогли взять верх. Их было слишком мало. В момент наивысших успехов, осенью 1919 года, в их войсках насчитывалось 260-270 тысяч штыков и сабель, а в Красной Армии — 3,5 миллионов. Причем небольшие белогвардейцев разделялись на несколько фронтов. Когда Колчак наступал из Сибири, на юге Деникин терпел поражения. Когда Деникин пытался прорваться к Москве , а Юденич к Петрограду, уже был разбит Колчак. Белогвардейцы не были едиными и идеологически. Они сами оказались заражены всевозможными революционными теориями, запутались в политике. Воевать им приходилось не только с красными, но и с анархистами, с «зелеными», с кавказскими и украинскими сепаратистами. К идее монархии белые смогли вернуться лишь в эмиграции, после того, как испробовали на себе прочую идеологическую шелуху. А в годы гражданской войны сходились лишь на том, что Россия должна остаться «единой и неделимой». Вводили демократические, либеральные порядки. Но чем демократичнее было белое правительство, тем быстрее оно погибало. А большевики в демократию не играли, закручивали гайки диктатуры. Заключали союзы с кем угодно, с махновцами, националистами, пока в них была надобность. Потом запросто давили их. [С-BLOCK]

Наконец, белогвардейцы сохраняли рыцарскую верность союзникам по Антанте — Англии, Франции , Америке. Ведь Россия не раз спасала их в Первой мировой войне, и считалось, что союзники отплатят взаимностью, помогут освободить страну от красных «варваров». Но западные державы отнюдь не желали возрождения могущественной России. Премьер-министр Англии Ллойд-Джордж открыто заявлял в парламенте: «Целесообразность содействия адмиралу Колчаку и генералу Деникину является тем более спорным вопросом, что они борются за единую Россию. Не мне указывать, соответствует ли этот лозунг политике Великобритании». Белым оказали помощь оружием, но небольшую — только для того, чтобы война разгорелась покруче. А исподтишка союзники делали все, чтобы они не смогли победить. В критические моменты помощь прекращалась, договоренности срывались. Мало того, были организованы удары в спину и Колчаку, и Деникину, и Юденичу. Когда разгромленные остатки белых армий очутились на чужбине, они встретили отвратительный прием. Голодали и умирали в лагерях для беженцев, разбредались по свету в поисках работы… [С-BLOCK]

А западные «друзья» белогвардейцев тем временем вовсю наводили мосты с советской властью. Это предательство получилось крайне выгодным — к ним за копейка хлынули потоки русского золота, сырья, произведений искусства, церковных ценностей, раздавались в концессии заводы, фабрики, рудники. В общем, союзники активно поучаствовали в разграблении нашей страны. Американский банкир Томпсон цинично писал Ллойд Джорджу, что Россия станет «величайшим военным трофеем, который когда-либо знал мир». Разумеется, при таком раскладе белые герои и патриоты были не нужны, ими запросто пожертвовали.