В восьми населенных пунктах Кубани обновят газопровод за 28 миллионов

Обновят газопровод от поселка Транспортного до Хадыженска . Всего — 30 километров. Реконструкция позволит полностью обновить изношенный газопровод в восьми населенных пунктах. Так, он проходит через Кутаис, Транспортный, Кура-Цеце, Кура-Транспортный, Домики, Широкую Балку, Веселый, Асфальтовую гору, сообщает пресс-служба региона. Для обсуждения прохождения нового газопровода в Горячий Ключ приезжал первый заместитель министра ТЭК и ЖКХ края Андрей Киселев . На 2018 год запланирован первый этап — проектирование межрайонного газопровода, а уже строительство — на 2019-й. По словам губернатора Кубани Вениамина Кондратьева, в нынешнем году планируется построить 65 километров газопроводов. «ФедералПресс» напоминает, что в этом году на газификацию Новосибирской области направят более 133 миллионов.