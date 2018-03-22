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В восьми населенных пунктах Кубани обновят газопровод за 28 миллионов
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В восьми населенных пунктах Кубани обновят газопровод за 28 миллионов 

РИА «ФедералПресс» 6 часов назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Обновят газопровод от поселка Транспортного до Хадыженска. Всего — 30 километров. Реконструкция позволит полностью обновить изношенный газопровод в восьми населенных пунктах. Так, он проходит через Кутаис, Транспортный, Кура-Цеце, Кура-Транспортный, Домики, Широкую Балку, Веселый, Асфальтовую гору, сообщает пресс-служба региона.
Для обсуждения прохождения нового газопровода в Горячий Ключ приезжал первый заместитель министра ТЭК и ЖКХ края Андрей Киселев. На 2018 год запланирован первый этап — проектирование межрайонного газопровода, а уже строительство — на 2019-й.
По словам губернатора Кубани Вениамина Кондратьева, в нынешнем году планируется построить 65 километров газопроводов.
«ФедералПресс» напоминает, что в этом году на газификацию Новосибирской области направят более 133 миллионов.
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