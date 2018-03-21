Из Кисловодска в Краснодар теперь можно будет добраться «Ласточке»?

Какие ещё экспрессы ходят из края?

«Электропоезд «Ласточка», который мы ещё называем дневным экспрессом, с первого апреля ежедневно будет ездить из Кисловодска Краснодар и обратно. Из курорта КМВ в столицу Краснодарского края поезд будет выезжать в 6.07 и прибывать на Кубань в 12.30. Отправка из Краснодара в Кисловодск — в 15.47, прибытие — в 22.14», — сообщил начальник отдела по работе со СМИ СКЖД Александр Шаповалов

«Ласточка» стала вторым дневным экспрессом, который отправляется из края в другие регионы. Ранее пустили электропоезд из Кисловодска в Ростов-на-Дону и обратно.

Билет на «Ласточку» в один конец будет стоить 665 руб. В электропоезде предусмотрены места для инвалидов.