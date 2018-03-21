Какие казаки стали мусульманами

Принято считать, что казаками были исключительно православные христиане. Это не так. В среде казачества всегда было много представителей разных конфессий, в том числе мусульман. Существует даже версия, что первыми казаками стали именно мусульмане.

Тюркские наследники

Распад Золотой Орды вызвал интенсивное брожение народов, которые кочевали с места на место в поисках наиболее надежного пристанища. Среди них были и те, кого принято считать предтечей казачества — бродники, ногайцы, черкасы, торки.

В 1492 году крымский хан Менгли I Гирей сообщал Ивану III, что его войско, возвращавшееся из-под Киева с богатой добычей, было атаковано «ордынскими казаками». Об «ордынских» или «азовских» казаках повествуют многие летописи эпохи Ивана III. Например, в донесении послов пограничных воевод великому князю читаем: «Поле не чисто от азовских казаков». При этом татарские казаки, как русские и малороссийские, хоть и поступали на государеву службу, однако никакой власти над собой не желали.

О тюркском происхождении казачества могут свидетельствовать такие имена атаманов, как Кара Бука, Бакай–ага, Джарлы-ага, Бакай-ата. Было немало казаков с татарскими корнями и в отряде атамана Ермака — Окул (на тюркском означает «посажёный отец») или Корчига («ястреб-тетеревятник»). Напомним, что казак Мамай, имеющий явно тюркскую родословную, считался олицетворением запорожского казачества.

Однако многие тюрки после вступления в казаки принимали православие и брали русские имена. В архивах Уральского и Оренбургского войск есть сведения, что казаки при крещении указывали свое происхождение, например, «происхожу из рода кипчак», или тама, или алим, или «из рода ногайских мурз». Приток казаков из рода чингизидов (прямых потомков Чингисхана) и казахских племен наблюдался в XVI-XVIII вв. Наиболее грамотные из них повышали свое образование в учебных заведениях Москвы

Академик Иван Миллер считал, что слово «казак» — это самоназвание группы тюркских племен, представителей которой называли киргиз-кайсаками. «Мы одного корня с киргиз-кайсаками, они состоят в родственной связи со всем казацким миром», — указывал потомственный казак генерал Исаак Бакадоров.

Исследователь запорожского казачества Дмитрий Яворницкий в своих работах приводит имена первых казаков, встречающиеся в летописных источниках, — Аллаберды, Аличембей, Акмолла-ага, Бассанали, Чабан-ага. Их тюркская этимология не вызывает сомнения. Лингвист А. И. Назаров, проведя подробный анализ уральских казачьих фамилий, выявил, что по меньшей мере 300 из них имеют тюрко-мусульманское происхождение: к примеру, Абдрашитов Вагапов, Исмаилов, Кенжебеков, Нигматуллин, Сеитов, Юсупов и многие другие. Казачий хорунжий Леонтий Масянов так писал об уральцах: «Были также полноправными казаками татары, калмыки, и были они великолепными казаками».

Казаки-иноверцы

Николай Горбунов , полковник Астраханского казачьего войска, обращает внимание на то, что среди казаков, помимо православных, были представители различных вероисповеданий: мусульмане, буддисты, католики, лютеране. Многие ученые при изучении феномена казачьей веротерпимости отмечают, что она была обусловлена желанием выжить в окружении иноверцев. Длительное совместное проживание непременно приводило к ассимиляции.

В 1840 году было разрешено служить в казаках и занимать командные должности представителям мусульманской аристократии. Политолог Сергей Маркедонов по этому поводу замечает: «Было бы неверно представлять, что переход в казаки непременно сопровождался отказом от ислама, веры предков».

Исследования, проводимые в 1862 году в среде уральских казаков, дали следующую картину: число русских, включая белорусов и украинцев, составляло 70 331 человек (85,8%), башкир — 6 095 (7,4%), татар — 4 168 (5,1%), калмыков — 1 184 (1,4%), остальных, преимущественно тюрков, — 220 (0,3%). Таким образом, процент мусульман в Уральском войске в середине ХIХ века равнялся 12,8.

Добровольные переходы мусульман Северного Кавказа, Казахстана или Туркменистана в казачество, согласно источникам XIX века, были не таким редким явлением. К примеру, количество терских казаков станицы Луковской с 1856 по 1866 год увеличилось почти вдвое. А статистика 1875 года показала, что в Луковской, помимо русских, проживали 772 черкеса и 182 осетина.

Казачья служба выходцев с Северного Кавказа берет начало с 1733 года, когда кабардинскому князю Эльмурзе Бековичу-Черкасскому было поручено зазывать горцев в казаки. Каждому поступившему на службу было обещано по 15 и более рублей годового жалования. До нас дошли имена кавказской знати, командовавшей казачьими отрядами, среди них Куденек Камбулатов и Сунчалей Янглычев.

Мусульмане проходили службу преимущественно в Горско-Моздокском и Кизляро-Гребенском полках Терского войска. Известно, что на апрель 1913 года в Терском казачьем войске служили 338 офицеров, из них русских было 256, остальные — представители кавказских народов, в первую очередь ингуши и осетины.

При Николае I из мусульман Кавказа и Крыма сформировали Кавказско-Горский и Крымско-Татарский эскадроны по образцу лейб-гвардейских казачьих частей. Они стали полноправной составляющей Собственного Его Императорского Величества Конвоя.

В это же время по российскому образцу было создано Персидское казачье войско. Его численность в 1920 году превышала 8 тыс. человек, в том числе в него входили 122 российских офицера, преимущественно осетины. Они прекрасно владели персидским языком, родственным их родному осетинскому. Интересно, что в персидских казаках начинал службу офицер Реза-хан, который впоследствии стал предпоследним иранским шахом под именем Реза Пехлеви.

Прижились не все Российские власти всегда старались отвечать на духовные запросы мусульман-казаков. Для них, к примеру, строились мечети. В соответствии с российским законодательством для создания одного прихода требовалось наличие не менее 200 мусульман мужского пола. По данным за 1853 год, казаки-магометане имели возможность посещать 114 мечетей, в которых служили 169 духовных лиц.

В последние дни царствования Николая I был подготовлен специальный документ «Правила устройства духовной жизни магометан казачьего сословия», законодательно регулировавший религиозный быт казаков-мусульман. Согласно данным «Правила», на февраль 1855 года в штате Донского, Черноморского, Кавказского, Уральского, Оренбургского, Сибирского казачьих войск и Тобольского конного казачьего полка состояли 18 599 мусульман. Следует признать, что властям было непросто контролировать уклад жизни воинов— мусульман. Особенно сложная ситуация сложилась в годы Крымской войны (1853-1856 гг.), где главным противником России была мусульманская Турция

В 1860 году был зафиксирован случай, когда татары-казаки подали на имя наказного атамана Хомутова прошение отпустить их в Турцию. Хомутов внимательно отнесся к прошению и велел войсковым старшинам провести своеобразный опрос, по результатам которого выяснилось, что одной из основных проблем для казаков-магометан была невозможность вступать в брак с женщинами-христианками, а при недостатке женщин их роду грозило истребление. Разрешение на эмиграцию было дано, однако далеко не все мусульмане решились оставить свои курени.

С прицелом на будущее

Казаки-мусульмане и сегодня довольно распространенное явление. Так, в Пермской области в 2004-2005 годах была сформирована первая в России мусульманская казачья сотня. Муфтий Пермской области Мухаммедгали Хузин тогда подписал соглашение с Прикамским отдельным казачьим округом.

«Мы хотим показать пример того, как можно служить Отечеству, не нарушая духовных традиций своих предков», — заявил муфтий. Ничто не может помешать казакам-мусульманам совершать намазы и готовить халяльную еду, а в период Рамадана держать пост. Они, как и прочие казаки, регулярно организовывают летние подростковые лагеря и ведут воспитательно-патриотическую работу с подрастающим поколением, помогают правоохранительным органам обеспечивать порядок, в частности, борются с распространением наркомании.

В декабре 2005 года Оренбургское городское казачье общество в канун своей 14-й годовщины пополнилось еще одной организацией — хуторским казачьим обществом «Яицкое», главой которого был избран Наиль Якупов . Особенностью «Яицкого» является то, что его состав включает равное количество казаков-христиан и мусульман.

В наши дни тенденция к возрождению мусульманского казачества наблюдается также на Северном Кавказе.