Кубанские хозяйства планируют выпустить 2 млн особей рыбы для очистки азовских лиманов

СТАНИЦА БРИНЬКОВСКАЯ / Краснодарский край /, 21 марта. / ТАСС /. Рыбные хозяйства Краснодарского края планируют выпустить в 2018 году 2 млн особей белого амура и толстолобика, которые будут очищать «цветущие» лиманы Азовского моря — это в 2,3 раза больше, чем годом ранее, сообщил ТАСС в среду замгубернатора Андрей Коробка

"В этом году запланирован выпуск 2 млн особей биологических мелиораторов. В прошлом году выпущено 861 тыс. особей, в 2016-м — около 81 тыс. До этого средств на очистку водных лиманов долгое время не выделялось", — рассказал он.

Замгубернатора пояснил, что биологические мелиораторы — это виды рыб, которые питаются растениями и очищают заросшие водоемы. На мелководных лиманах Азовского моря проблема «цветения» стоит очень остро, для их очистки в последние годы специально выращивают белого амура и толстолобика. «В первую очередь, очищение лиманов позволит развивать рыбное хозяйство — сейчас рыба жить в них попросту не может. А кроме того, берег Азовского моря станет привлекательнее для туристов», — отметил Коробка.