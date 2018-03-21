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Кубанские хозяйства планируют выпустить 2 млн особей рыбы для очистки азовских лиманов
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Кубанские хозяйства планируют выпустить 2 млн особей рыбы для очистки азовских лиманов 

ТАСС 5 часов назад
СТАНИЦА БРИНЬКОВСКАЯ /Краснодарский край/, 21 марта. / ТАСС/. Рыбные хозяйства Краснодарского края планируют выпустить в 2018 году 2 млн особей белого амура и толстолобика, которые будут очищать «цветущие» лиманы Азовского моря — это в 2,3 раза больше, чем годом ранее, сообщил ТАСС в среду замгубернатора Андрей Коробка.
"В этом году запланирован выпуск 2 млн особей биологических мелиораторов. В прошлом году выпущено 861 тыс. особей, в 2016-м — около 81 тыс. До этого средств на очистку водных лиманов долгое время не выделялось", — рассказал он.
Замгубернатора пояснил, что биологические мелиораторы — это виды рыб, которые питаются растениями и очищают заросшие водоемы. На мелководных лиманах Азовского моря проблема «цветения» стоит очень остро, для их очистки в последние годы специально выращивают белого амура и толстолобика. «В первую очередь, очищение лиманов позволит развивать рыбное хозяйство — сейчас рыба жить в них попросту не может. А кроме того, берег Азовского моря станет привлекательнее для туристов», — отметил Коробка.
Как пояснил ТАСС ведущий инженер-рыбовод Бейсугского нерестово-вырастного хозяйства Сергей Щербин, амур и толстолобик очищают водоем от ряски и водорослей. Они нерестятся в быстрых реках, и материал на предприятие приходится специально завозить, в то время как азовские виды рыб, например, тарань, заходят на нерест в пруды хозяйства через специально обустроенные каналы. В море выпускают подрощенных особей, у которых шансов выжить больше.
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