Губернатор Кубани предложил привлечь казаков к борьбе с браконьерами в Азовском море

"Азовское море кормило Кубань на протяжении веков, тарань и другую промысловую рыбу вылавливали в промышленных объемах. А сейчас у нас вылов запрещен, а рыбы все равно нет, хотя на любом рынке ее можно купить, и, как бы ни убеждали, что это из Астрахани Дагестана , даже из Китая , мы понимаем, что часть рыбы поймана браконьерами. Так давайте мы краевую службу создадим, подпишем соглашение нужное с федеральными органами. Казаков давайте привлечем — патрулируют же они у нас набережные в Геленджике Анапе , и тут смогут охранять", — сказал Кондратьев на совещании в Приморско-Ахтарске по восстановлению рыбного хозяйства в Краснодарском крае.

Он отметил, что вторая серьезная проблема — неудовлетворительное состояние лиманов и каналов, благодаря которым из моря рыба поднимается на нерест, а в лиманы поступает пресная вода для их подпитки. Прибрежные мелководные участки заросли настолько, что в них не может нереститься рыба, и сейчас им требуется чистка. Из-за суммы негативных факторов объем рыбы в Азовском море серьезно сократился.

Замгубернатора Андрей Коробка отметил, что в этом году край впервые получил 70 млн рублей из федерального бюджета на расчистку прибрежных вод и каналов, но на эту работу, по его мнению, «необходимы миллиарды».

Вице-губернатор также отметил, что рыбная отрасль для Краснодарского края очень перспективна — азовская рыба востребована не только на местном рынке, но и в других регионах.