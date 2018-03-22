Медведев в поздравлении композитору Захарченко: вы создаете славу и гордость страны

"Известный композитор, фольклорист, исследователь народной песни, Вы принадлежите к тем редким людям, которые своим ярким талантом, творческой энергией создают славу и гордость страны", — заявил Медведев.

Он напомнил, что Захарченко много лет руководит знаменитым Кубанским казачьим хором, который покорил лучшие сцены мира. Этот успех и популярность — во многом заслуга худрука, добавил премьер-министр.