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Медведев в поздравлении композитору Захарченко: вы создаете славу и гордость страны
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Медведев в поздравлении композитору Захарченко: вы создаете славу и гордость страны 

Газета.Ru 3 часа назад
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил композитора, художественного руководителя Государственного академического Кубанского казачьего хора Виктора Захарченко с 80-летием. Об этом сообщает сайт правительства.
"Известный композитор, фольклорист, исследователь народной песни, Вы принадлежите к тем редким людям, которые своим ярким талантом, творческой энергией создают славу и гордость страны", — заявил Медведев.
Он напомнил, что Захарченко много лет руководит знаменитым Кубанским казачьим хором, который покорил лучшие сцены мира. Этот успех и популярность — во многом заслуга худрука, добавил премьер-министр.
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