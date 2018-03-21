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Молодежь Ростова позовут в казачьи дружины
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Молодежь Ростова позовут в казачьи дружины 

Деловое сообщество 6 часов назад
Фото: Деловое сообщество
В казачью дружины планируется привлекать молодежь, в частности, студентов Донского казачьего государственного института пищевых технологий и бизнеса филиала Первого казачьего Московского университета технологий и управления им. К. Г. Разумовского. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. По мнению заместителя главы администрации по социальным вопросам Елены Кожуховой, это будет обоюдно выгодный шаг.
«Для вас — это возрождение казачества, вливание новых сил, а для молодежи шанс поправить свое материальной положение и принести пользу обществу. Кроме того, именно практическая деятельность близка и понятна каждому, и является одной из форм борьбы с негативными явлениями в молодежной среде», — отметила она.
Сейчас в донской столице несет казачья дружина войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское» численностью 42 человека, по данным на 20 марта фактическая численность составляет 32 человека. Планируется привлекать казачью дружину к участию в охране общественного порядка в составе народной дружины, а также к патрулированию центральных улиц города и железнодорожного вокзала во время ЧМ-2018.
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