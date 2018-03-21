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Одну из улиц в Геленджике оцепили из-за подозрительного предмета
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Одну из улиц в Геленджике оцепили из-за подозрительного предмета 

ТАСС 55 минут назад
КРАСНОДАР, 21 марта. /ТАСС/. Полицейские в Геленджике (Краснодарский край) оцепили улицу Херсонскую из-за обнаруженного подозрительного предмета, предположительно, ручной гранаты. Об этом сообщает пресс-служба города в своем Telegram-канале.
"Около 10 часов сегодня в полицию поступило сообщение о подозрительном предмете, похожем на гранату. Позже выехал сотрудник военкомата и определил, что подозрительный предмет, предположительно, является ручной гранатой Ф-1", — говорится в сообщении.
На место выехали сотрудники войсковой части и вывезли гранату для утилизации.
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